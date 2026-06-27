Kylian Mbappé : Son attitude en équipe de France n’a pas échappé à Walid Acherchour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Buteur contre le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0), Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets lors du dernier match de l’équipe de France en phase de groupe contre la Norvège (4-1). Cela ne l’a pas empêché de s’illustrer dans le jeu, avec notamment deux passes décisives pour Ousmane Dembélé. Walid Acherchour est conquis.

L’équipe de France a pu compter sur un Ousmane Dembélé des grands soirs pour vaincre la Norvège (4-1) ce vendredi soir. Après avoir débloqué son compteur dans une grande compétition face à l’Irak, l’attaquant du PSG a récidivé par trois fois. « C’est un moment unique pour moi, c’est exceptionnel, mais le plus important, c’était de terminer premiers du groupe et de rester concentrés pour la suite de la compétition », confiait-il après la rencontre.

« C’est du très bon Mbappé et c'est celui qu'on a envie de voir » Kylian Mbappé, lui, n’a pas marqué. Mais le capitaine de l’équipe de France a été précieux dans le jeu et altruiste, avec deux passes décisives pour Ousmane Dembélé. Une prestation qui a emballé Walid Acherchour. « Quand Mbappé sent le football comme ça, c'est qu'il est en très grande forme. C’est du très bon Mbappé et c'est celui qu'on a envie de voir sur cette Coupe du monde. Le fait de vouloir faire briller les autres déjà... Je vois des scènes sur les buts de Dembélé, ce n'est pas fake du tout », a souligné le chroniqueur de l’After Foot après la rencontre.