Kylian Mbappé : Son attitude en équipe de France n’a pas échappé à Walid Acherchour !

Buteur contre le Sénégal (3-1) et l’Irak (3-0), Kylian Mbappé n’a pas trouvé le chemin des filets lors du dernier match de l’équipe de France en phase de groupe contre la Norvège (4-1). Cela ne l’a pas empêché de s’illustrer dans le jeu, avec notamment deux passes décisives pour Ousmane Dembélé. Walid Acherchour est conquis.
L’équipe de France a pu compter sur un Ousmane Dembélé des grands soirs pour vaincre la Norvège (4-1) ce vendredi soir. Après avoir débloqué son compteur dans une grande compétition face à l’Irak, l’attaquant du PSG a récidivé par trois fois. « C’est un moment unique pour moi, c’est exceptionnel, mais le plus important, c’était de terminer premiers du groupe et de rester concentrés pour la suite de la compétition », confiait-il après la rencontre.
« C’est du très bon Mbappé et c'est celui qu'on a envie de voir »
Kylian Mbappé, lui, n’a pas marqué. Mais le capitaine de l’équipe de France a été précieux dans le jeu et altruiste, avec deux passes décisives pour Ousmane Dembélé. Une prestation qui a emballé Walid Acherchour. « Quand Mbappé sent le football comme ça, c'est qu'il est en très grande forme. C’est du très bon Mbappé et c'est celui qu'on a envie de voir sur cette Coupe du monde. Le fait de vouloir faire briller les autres déjà... Je vois des scènes sur les buts de Dembélé, ce n'est pas fake du tout », a souligné le chroniqueur de l’After Foot après la rencontre.
« Une vraie volonté de faire briller Ousmane Dembélé »
« Il y a une vraie volonté de faire briller Ousmane Dembélé parce qu'il est conscient que Dembélé peut l'aider à aller chercher cette Coupe du monde, a-t-il enchaîné. C'est la même chose avec Olise. Je le ressentais moins sur la dernière année au PSG et sur ses deux premières années au Real Madrid où on est dans une guerre d'ego avec le "moi je". Sur ce match, je ne le ressens pas du tout ». Les Bleus ont désormais rendez-vous avec la Suède mardi soir (23h, heure française).