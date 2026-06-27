Équipe de France - Platini, Henry, Griezmann… Cet autre record dont on parle moins que Kylian Mbappé vise à la Coupe du monde 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cela pourrait être la Coupe du monde des records pour Kylian Mbappé, devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France dès le premier match face au Sénégal. En cas de parcours réussi des hommes de Didier Deschamps dans la compétition, l’attaquant de 27 ans pourrait entrer un peu plus dans les livres d’histoire de la sélection.

Avec son doublé contre le Sénégal le 16 juin dernier, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France en franchissant la barre des 58 réalisations sous le maillot des Bleus, soit une de plus qu’Olivier Giroud. Avec ses quatre buts depuis le début du Mondial, la star du Real Madrid a également battu Just Fontaine en s’imposant comme le meilleur buteur français en Coupe du monde, totalisant 16 buts pour le moment. De quoi lui permettre également d’égaler Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs du Mondial désormais dominé par Lionel Messi (18).

Mbappé appelé à devenir le joueur français avec le plus d’apparitions dans un Mondial Kylian Mbappé s’approche d’un autre record après ses trois apparitions en phase de groupe de la Coupe du monde. Ce vendredi, l’ancien joueur du PSG a disputé son 17e match dans la compétition, égalant ainsi Fabien Barthez et Thierry Henry. Il devance notamment Lilian Thuram (16), Maxime Bossis (15) ou encore Michel Platini (14). Hugo Lloris occupe la première place du classement des Bleus ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Coupe du monde avec 20 apparitions entre 2010 et 2022, suivi de près par Antoine Griezmann (19), Olivier Giroud et Raphaël Varane (18). Kylian Mbappé pourrait prendre la tête en cas de qualification de l’équipe de France pour les demi-finales, sans absence de sa part.