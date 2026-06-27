«Une catastrophe» : Pierre Ménès s’en prend à deux joueurs de l’équipe de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, l’équipe de France a assuré la première place de son groupe en s’imposant face à la Norvège ce vendredi soir (4-1). Place désormais aux seizièmes de finale pour les Bleus, mais voilà que malgré ce succès face aux côtés d’Erling Braut Haaland, il y a eu quelques fausses notes. Pierre Ménès a notamment eu deux internationaux dans le collimateur.

Première de son groupe, l’équipe de France sera au rendez-vous des seizièmes de finale. Alors que les Bleus vont affronter la Suède au prochain tour avant possiblement un choc face à l’Allemagne, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont donc battu la Norvège ce vendredi (4-1). Un succès au cours duquel Ousmane Dembélé a pris la lumière en inscrivant un triplé. Mais voilà que contrairement au Ballon d’Or 2025, d’autres joueurs de l’équipe de France n’ont pas forcément montré leur meilleur visage durant cette rencontre.

« Jules Koundé, il faut une épidémie de choléra pour qu’on fasse un match sans lui » Sur sa chaine Youtube, après la rencontre entre la France et la Norvège, Pierre Ménès a fait le débriefing de celle-ci. Et c’est à cette occasion que le journaliste sportif s’en est pris dans un premier temps à Jules Koundé. « Jules Koundé, il faut une épidémie de choléra pour qu’on fasse un match sans lui. Un match comme tous les jours insipide défensivement et inexistant offensivement. Je ne comprends pas qu’il n’y a que moi qui le vois. Ça commence à être pénible, surtout qu’il y a des solutions de rechange dans cette équipe », a-t-il dit de l’arrière droit de l’équipe de France.