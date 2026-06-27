«Il jouait à deux à l’heure…» : Cette star de la chanson balance sur Zinédine Zidane !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion du monde 1998 et Ballon d’Or la même année, Zinédine Zidane est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’équipe de France. Star de la chanson française, Matt Pokora a clamé son amour de « Zizou » dans la presse, affirmant qu’il avait l’impression que le numéro 10 jouait au ralenti.

Une véritable légende. Alors qu’il devrait prochainement effectuer son retour avec l’équipe de France en prenant la succession de Didier Deschamps sur le banc, Zinédine Zidane fait toujours autant parler de lui. Le Ballon d’Or 1998 a marqué une génération entière, devenant l’une des plus grandes personnalités françaises des années 2000. Star de la chanson française, Matt Pokora s’est d’ailleurs livré sur ses souvenirs magiques de « Zizou ».

« J’ai toujours eu ce sentiment qu’il jouait à deux à l’heure, alors qu’en réalité pas du tout » « Techniquement, c’était de la poésie. Aujourd’hui, on regarde ses vidéos avec le niveau technique qui a encore évolué chez les joueurs, mais, à l’époque, il était tellement en avance sur son temps. Il y avait le contrôle de balle, l’élégance, cette espèce de nonchalance. La souplesse de la cheville, la roulette qu’il a presque rendue iconique… Tout semblait unique chez lui. J’ai toujours eu ce sentiment qu’il jouait à deux à l’heure, alors qu’en réalité pas du tout. C’était juste le signe d’un joueur tellement à l’aise techniquement qu’il donnait l’impression que tout était simple », a ainsi confié le chanteur dans les colonnes du Parisien.