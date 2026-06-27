Zinedine Zidane - Équipe de France : Un premier tacle lui est adressé sur La Chaine L’EQUIPE !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf incroyable surprise de dernière minute, Zinedine Zidane sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France et envisage de nommer Fabien Barthez à ses côtés pour entraîner les gardiens. Mais ce choix de Zidane a été critiqué par une consultante de La Chaine L’EQUIPE, estimant qu’il s’agit d’un manque de respect pour Didier Deschamps et son staff.

Zinedine Zidane prépare déjà sa future nomination à la tête de l’équipe de France, qui sera officialisée après la Coupe du Monde, et le futur sélectionneur national a notamment une idée en tête : faire venir Fabien Barthez, dont il est proche, en tant qu’entraîneur des gardiens des Bleus. Un choix qui semble logique, d’autant que Zidane et Barthez ont tout gagné ensemble à la fin des années 90 en équipe de France. Mais le timing de toutes ces révélations, en pleine Coupe du Monde, ne semble pas faire l’unanimité…

« Barthez et Zidane sont potes » Dans l’émission L’EQUIPE de Greg, Olivier Rouyer s’est d’abord montré très enthousiaste sur la recomposition de ce duo entre Zinedine Zidane et Fabien Barthez en équipe de France : « C’est excellent. Comme on le sait tous, Barthez et Zidane sont potes, c’est important. Ils se comprennent bien, ils ont les mêmes idées. C’est hyper intéressant pour l’équipe de France. Le travail que pourra faire Barthez auprès des gardiens ne sera que bénéfique pour les gardiens. C’est une belle référence. C’est quand même extraordinaire d’avoir Barthez aux côtés de Zidane. Magnifique », a lâché le consultant de La Chaine L’EQUIPE.