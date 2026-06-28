Zinedine Zidane - Equipe de France : Une autre mission annoncée pour Fabien Barthez !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Zinedine Zidane est attendu pour devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France, il a dernièrement été question de son staff. C’est ainsi qu’il a été révélé qu’il verrait bien Fabien Barthez comme entraîneur des gardiens. Est-ce pour autant un poste idéal pour celui qui a été champion du monde en 1998 ? Dave Appadoo a lui proposé une autre mission à Barthez pour aider Zidane.

Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps quittera ses fonctions à l’issue de la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer, tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. Et voilà que pour l’accompagner, on pourrait notamment retrouver un autre champion du monde 98 : Fabien Barthez. En effet, Zizou aimerait faire de son ancien coéquipier l’entraineur des gardiens chez les Bleus remplaçant ainsi Franck Raviot.

« Je le vois plus comme un consultant » Sur RTL, Dave Appadoo a réagi à cette information concernant Fabien Barthez. C’est alors que le journaliste l’a annoncé plutôt dans une autre fonction avec Zinedine Zidane en équipe de France : « Je le vois plus comme un consultant. Je le vois plus comme quelqu’un qui peut ponctuellement venir ou t’apporter quelque chose sur une période de l’ordre de l’appréhension de l’évènement. C’était le meilleur dans l’appréhension de l’événement du fait de sa personnalité. Je trouve que le boulot d’entraîneur de gardien, il faut être structuré, il faut une force de travail terrible. Il faut être un peu en recherche car les ballons changent, les méthodes changent, les gardiens ont changé, les façons de frapper ont changé. Je n’imagine pas Barthez là-dedans. Je le vois plus comme un consultant, mais un consultant premium, élite, mais je ne le vois pas comme un coach ».