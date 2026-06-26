Coupe du monde 2026 : «On se prépare pour gagner», la Côte d’Ivoire prévient déjà l’équipe de France !

Ce vendredi soir, l’équipe de France jouera la première place de son groupe face à la Norvège, qui a également remporté ses deux premiers matchs à la Coupe du monde 2026. Une défaite serait synonyme de seconde place et les Bleus retrouveraient alors la Côte d’Ivoire en 16es de finales, elle qui est prête à affronter n’importe laquelle des deux équipes.
Malgré la victoire de l’Équateur face à l’Allemagne (2-1), la Côte d’Ivoire s’est assurée la deuxième place du groupe E grâce à son succès contre Curaçao (2-0), avec un doublé de Nicolas Pépé. Les Éléphants seront donc au rendez-vous des 16es de finale, avec un adversaire qui reste à déterminer.
« Cette victoire est dédiée à tout le peuple ivoirien »
« C’est avec beaucoup de fierté qu’on se qualifie. On est vraiment content, heureux d’écrire cette nouvelle page du football ivoirien. Cette victoire est dédiée à tout le peuple ivoirien », a confié Christ Inao Oulaï après la rencontre, entré en seconde période à la place d’Amad Diallo. Au prochain tour, la Côte d’Ivoire sera opposée soit à l’équipe de France, soit à la Norvège, qui s’affronteront ce vendredi soir afin de savoir qui décrochera la première place du groupe I, tandis que le second retrouvera donc Éléphants
« Si c’est la France ou la Norvège, on va se préparer pour essayer de gagner le match »
« On ne calcule pas ! Si c’est la France ou la Norvège, on va se préparer pour essayer de gagner le match », a ajouté Christ Inao Oulaï. « On ne calcule pas qui est en face. On se concentre juste sur nous parce qu’on a de bons joueurs. On a une très bonne équipe, un très bon coach. on va juste se concentrer sur nous pour essayer de gagner contre n’importe quelle équipe. » L’équipe de France et la Côte d’Ivoire ont déjà joué l’une contre l’autre en préparation pour cette Coupe du monde 2026, avec une victoire des Ivoiriens à la Beaujoire (1-2).