Coupe du monde 2026 : «On se prépare pour gagner», la Côte d’Ivoire prévient déjà l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce vendredi soir, l’équipe de France jouera la première place de son groupe face à la Norvège, qui a également remporté ses deux premiers matchs à la Coupe du monde 2026. Une défaite serait synonyme de seconde place et les Bleus retrouveraient alors la Côte d’Ivoire en 16es de finales, elle qui est prête à affronter n’importe laquelle des deux équipes.

Malgré la victoire de l’Équateur face à l’Allemagne (2-1), la Côte d’Ivoire s’est assurée la deuxième place du groupe E grâce à son succès contre Curaçao (2-0), avec un doublé de Nicolas Pépé. Les Éléphants seront donc au rendez-vous des 16es de finale, avec un adversaire qui reste à déterminer.

« Cette victoire est dédiée à tout le peuple ivoirien » « C’est avec beaucoup de fierté qu’on se qualifie. On est vraiment content, heureux d’écrire cette nouvelle page du football ivoirien. Cette victoire est dédiée à tout le peuple ivoirien », a confié Christ Inao Oulaï après la rencontre, entré en seconde période à la place d’Amad Diallo. Au prochain tour, la Côte d’Ivoire sera opposée soit à l’équipe de France, soit à la Norvège, qui s’affronteront ce vendredi soir afin de savoir qui décrochera la première place du groupe I, tandis que le second retrouvera donc Éléphants