Coupe du Monde 2026 - Côte d’Ivoire : Le record historique de la pépite Yan Diomandé !

Avant de probablement faire la Une des journaux pour son futur transfert qui s’annonce colossal, Yan Diomandé s’illustre à la Coupe du monde sous le maillot de la Côte d’Ivoire. À seulement 19 ans, l'attaquant vient d’accomplir une performance encore jamais réalisée dans ce siècle.
Il devrait être l’une des grandes attractions du mercato estival. À 19 ans, Yan Diomandé a fait forte impression cette saison avec 13 buts et 10 passes décisives au compteur et figure dans les petits papiers de Liverpool et du PSG, pour le plus grand bonheur de Leipzig, réclamant au moins 130 millions d’euros pour la vente de l’attaquant ivoirien. Un dossier dans lequel Luis Enrique s’impliquerait personnellement selon la presse espagnole, mais pour l’heure, les Reds auraient la main.
L’exploit de Yan Diomandé
En attendant son probable transfert vers un mastodonte européen, Yan Diomandé s’illustre avec la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Comme l’a relevé Opta Jean, Yan Diomandé est le seul joueur de ce siècle à avoir réussi plus de 10 dribbles et créé plus de 10 occasions lors de ses trois premiers matchs dans un Mondial. Ce jeudi, les Éléphants ont battu Curaçao (2-0) et décroché leur billet pour les seizièmes de finale en terminant deuxièmes du groupe E derrière l'Allemagne, une première dans leur histoire.
La réponse aux rumeurs de transfert
Après sa première apparition en Mondial face à l’Équateur (1-0), Yan Diomandé s’était prononcé sur les nombreuses rumeurs dont il faisait l’objet : « Je suis un joueur de Leipzig mais pourquoi pas? Mes agents s’en occupent et moi je suis plus concentré sur ma Coupe du monde. C’est le plus important. Ce n’est pas tout le temps, c’est tous les quatre ans donc je profite au maximum. Le reste, on verra ».