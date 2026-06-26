Coupe du Monde 2026 - Côte d’Ivoire : Le record historique de la pépite Yan Diomandé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de probablement faire la Une des journaux pour son futur transfert qui s’annonce colossal, Yan Diomandé s’illustre à la Coupe du monde sous le maillot de la Côte d’Ivoire. À seulement 19 ans, l'attaquant vient d’accomplir une performance encore jamais réalisée dans ce siècle.

Il devrait être l’une des grandes attractions du mercato estival. À 19 ans, Yan Diomandé a fait forte impression cette saison avec 13 buts et 10 passes décisives au compteur et figure dans les petits papiers de Liverpool et du PSG, pour le plus grand bonheur de Leipzig, réclamant au moins 130 millions d’euros pour la vente de l’attaquant ivoirien. Un dossier dans lequel Luis Enrique s’impliquerait personnellement selon la presse espagnole, mais pour l’heure, les Reds auraient la main.

L’exploit de Yan Diomandé En attendant son probable transfert vers un mastodonte européen, Yan Diomandé s’illustre avec la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada. Comme l’a relevé Opta Jean, Yan Diomandé est le seul joueur de ce siècle à avoir réussi plus de 10 dribbles et créé plus de 10 occasions lors de ses trois premiers matchs dans un Mondial. Ce jeudi, les Éléphants ont battu Curaçao (2-0) et décroché leur billet pour les seizièmes de finale en terminant deuxièmes du groupe E derrière l'Allemagne, une première dans leur histoire.