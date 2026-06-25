Coupe du Monde 2026 : Le dérapage raciste d’une ancienne gloire du football avec la Côte d’Ivoire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une nouvelle polémique raciste secoue la Coupe du monde en Amérique du Nord après la sortie de Bastian Schweinsteiger concernant la Côte d’Ivoire, qui affrontait l’Allemagne lors de la 2e journée du groupe E. L’ancien milieu de terrain a choqué en évoquant « un football africain un peu sauvage ».

Samedi, l’Allemagne est difficilement venue à bout de la Côte d’Ivoire lors de la 2e journée du groupe E de la Coupe du monde (2-1). « Je suis très content de notre réaction, notamment sur le dernier quart d'heure où tout a changé pour le mieux, savourait le sélectionneur Julian Nagelsmann sur beIN Sports. A la fin, il y a eu des situations dangereuses pour les deux équipes, on a pris des risques. On a été récompensés avec deux buts de notre remplaçant, cela montre la force de l'équipe. La victoire est méritée, même si on a trop gâché au début et qu'on a eu besoin de temps pour entrer dans le match ». Une rencontre qui a donné lieu à une polémique en Allemagne.

Quand Schweinsteiger parle d’un jeu « un peu sauvage » Sacré avec la Mannschaft lors du Mondial 2014, Bastian Schweinsteiger est accusé d’avoir tenu des propos racistes lors d’une prisée de parole sur la chaîne publique allemande ARD. L’ancien joueur du Bayern Munich et de Manchester United a qualifié le jeu ivoirien de « football africain » qui est « parfois peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait tactique ». Schweinsteiger n’a pas présenté d’excuses et était de retour aux commentaires mardi soir pour le match entre l'Angleterre et le Ghana (0-0).