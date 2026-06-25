Coupe du monde 2026 - Mbappé : Mourinho lui fait déjà une promesse pour son retour au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a régulièrement été critiqué cette saison au Real Madrid par les socios merengue. On lui a reproché un manque d'implication défensive dans le collectif, ses escapades ou encore sa communication sur les réseaux sociaux... Le capitaine de l'équipe de France était scruté et va évoluer sous la houlette d'un nouvel entraîneur : José Mourinho. The Special One lui promet de le faire atteindre le niveau supérieur.

Lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a été élu Soulier d'or européen. Une distinction individuelle qui lui avait toujours échappé depuis ses débuts à l'AS Monaco en 2016. Cependant, hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, le capitaine de l'équipe de France n'avait mis la main sur aucun trophée majeur sous la tunique merengue. Cette saison, malgré le fait qu'il ait une fois de plus terminé l'exercice 2025/2026 comme meilleur buteur du club, le Real Madrid a encore une fois échoué dans sa quête de trophées.

«J’ai besoin de comprendre des choses que, pour l’instant, j’ignore» Une saison blanche de trop pour Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a décidé de revenir aux bases en rapatriant José Mourinho, ex-coach de la Casa Blanca entre 2010 et 2013. The Special One va récupérer un groupe emmené par un Kylian Mbappé critiqué. Pour Vanity Fair, il s'est attardé sur le cas Mbappé. « Certains affirment que Mbappé a déséquilibré l’équipe. Comment gérez-vous une telle situation lorsque vous arrivez dans un club où règne une certaine agitation parmi les supporters, où les gens sont mécontents, alors même que vous disposez de joueurs aussi talentueux ? Je dois voir les choses de mes propres yeux. J’ai besoin de comprendre des choses que, pour l’instant, j’ignore. Tout ce que je sais pour l’instant, c’est ce que je lis dans les médias et ce que je vois à la télévision. J’ai besoin d’apprendre à connaître les joueurs. Ce n’est pas le moment de parler. C’est le moment de rester très calme, d’analyser la situation, de communiquer, de poser des questions, d’y répondre et d’[engager] un dialogue très fluide et honnête ».