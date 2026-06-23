Coupe du monde 2026 - France/Irak jusqu’au bout de la nuit : L’orage est passé, M6 présente ses excuses (et c’est drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France était tributaire de la météo capricieuse de Philadelphie et a été pénalisée en plein match de poule de cette Coupe du monde 2026 face à l’Irak (3-0). La rencontre a été interrompue pendant un long moment avant de reprendre son cours sur les coups de 2h du matin, heure française. De quoi donner une idée à M6.

Les prévisions météo n’annonçaient rien de bon. Quelques heures avant le coup d’envoi qui a lui-même été remis en question à 17 heures à Philadelphie lundi, des orages étaient pressentis. De par le règlement des autorités locales en Pennsylvanie, la vue d’un éclair dans un rayon de 10 kilomètres du Lincoln Financial Field allait entraîner une interruption de 30 minutes. Et alors qu’une forte pluie est tombée à 18h, soit minuit heure française, la reprise du match entre l’équipe de France et l’Irak (3-0) a constamment été repoussée avant que la seconde période reprenne deux heures plus tard.

«La partie où l’on attaquait était gorgée d’eau» Avant que l’arbitre relance ce deuxième match des Bleus dans ce Groupe I de la Coupe du monde 2026, il a fallu désengorgé un maximum la pelouse. Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a donné ses directives aux jardiniers au vu de l’état du terrain pas vraiment praticable. Il s’en est expliqué dans la foulée de la victoire française en zone mixte. « Ce n’était pas de l’agacement. C’est juste que la partie où l’on attaquait était gorgée d’eau mais qu’ils ont passé 20 minutes à nettoyer la partie où l’on défendait et pas l’autre. C’était un désavantage, et je voulais qu’ils passent le même temps pour nettoyer les deux parties du terrain. Ou quitte à choisir, nettoyer celle où l’on attaque et que ça ralentisse de l’autre côté (rires). Mais ils n’y étaient pour rien, on leur a dit d’aller là-bas et l’autre groupe n’était pas prêt ».