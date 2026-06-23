Coupe du monde 2026 : Ousmane Dembélé brise enfin la malédiction, la grande annonce de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a marqué ses 15ème et 16èmes buts en Coupe du monde lundi contre l’Irak pour ce deuxième match du Groupe I. Ousmane Dembélé est l’autre nom inscrit au tableau d’affichage (3-0). Pour la première fois de sa carrière, le champion du monde a trouvé le chemin des filets à un Mondial. Un évènement particulier pour Mbappé et le reste du vestiaire.
Il aura fallu attendre sa troisième participation à la Coupe du monde pour qu’il puisse faire trembler les filets. Ousmane Dembélé a soulevé le Graal en 2018 dans un rôle de remplaçant, a échoué en finale lors de la dernière édition en étant d’ailleurs remplacé avant la mi-temps contre l’Argentine (3-3 puis 3-4 aux tirs au but). Dans le match en question au Lusail Stadium, Kylian Mbappé avait signé un triplé à titre de comparaison.
Huit ans après ses débuts, Dembélé marque son premier but en Coupe du monde
Depuis, le statut d’Ousmane Dembélé a changé. Il a signé au PSG, a remporté deux Ligues des champions de suite dont un Ballon d’or. En arrivant sur le sol américain pour cette Coupe du monde 2026, Dembouz se devait de justifier son statut de meilleur joueur du monde de la saison dernière. Après une première inaboutie contre le Sénégal (3-1), Ousmane Dembélé a délivré la passe décisive à Kylian Mbappé sur le deuxième but du capitaine des Bleus contre l’Irak avant de débloquer son compteur en Coupe du monde (3-0). Le 8ème but de Dembélé en sélection a donc été le bon au Mondial.
«Toute l'équipe voulait qu'il marque. C'est un joueur essentiel pour nous»
En zone mixte, son capitaine Kylian Mbappé s’est attardé sur le premier but de son ami en Coupe du monde qu’il n’était clairement pas le seul du vestiaire des Bleus à attendre et vouloir face à l’Irak. « C'est important pour lui de marquer, toute l'équipe voulait qu'il marque. C'est un joueur essentiel pour nous et quand il joue comme il a joué aujourd'hui, l'équipe est encore meilleure et c'est tout bénef pour nous. Il y a une volonté qu'Ousmane se sente à l'aise, peu importe où il joue, qu'il puisse jouer son football parce que c'est un joueur unique et spécial. Il a eu la chance d'être décisif aujourd'hui, mais même s'il n'avait pas été décisif, on sent dans les prises de balle et dans les initiatives qu'il se sentait bien aujourd'hui ». Reste à savoir si le train Ousmane Dembélé est lancé désormais.