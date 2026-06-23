Coupe du monde 2026 : Ousmane Dembélé brise enfin la malédiction, la grande annonce de Kylian Mbappé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a marqué ses 15ème et 16èmes buts en Coupe du monde lundi contre l’Irak pour ce deuxième match du Groupe I. Ousmane Dembélé est l’autre nom inscrit au tableau d’affichage (3-0). Pour la première fois de sa carrière, le champion du monde a trouvé le chemin des filets à un Mondial. Un évènement particulier pour Mbappé et le reste du vestiaire.

Il aura fallu attendre sa troisième participation à la Coupe du monde pour qu’il puisse faire trembler les filets. Ousmane Dembélé a soulevé le Graal en 2018 dans un rôle de remplaçant, a échoué en finale lors de la dernière édition en étant d’ailleurs remplacé avant la mi-temps contre l’Argentine (3-3 puis 3-4 aux tirs au but). Dans le match en question au Lusail Stadium, Kylian Mbappé avait signé un triplé à titre de comparaison.

Huit ans après ses débuts, Dembélé marque son premier but en Coupe du monde Depuis, le statut d’Ousmane Dembélé a changé. Il a signé au PSG, a remporté deux Ligues des champions de suite dont un Ballon d’or. En arrivant sur le sol américain pour cette Coupe du monde 2026, Dembouz se devait de justifier son statut de meilleur joueur du monde de la saison dernière. Après une première inaboutie contre le Sénégal (3-1), Ousmane Dembélé a délivré la passe décisive à Kylian Mbappé sur le deuxième but du capitaine des Bleus contre l’Irak avant de débloquer son compteur en Coupe du monde (3-0). Le 8ème but de Dembélé en sélection a donc été le bon au Mondial.