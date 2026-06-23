France Pierron sanctionnée : La polémique continue, deux anciens de L’Équipe critiquent la chaîne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à l’ampleur de la polémique après ses propos visant l’attaquant belge Jérémy Doku, la journaliste France Pierron a été suspendue d’antenne par le groupe L’Équipe jusqu'à la fin du Mondial. Certains anciens de la chaîne regrettent cette décision et n’ont pas hésité à le faire savoir sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche, le groupe L’Équipe a réagi face au tollé provoqué par les déclarations de la journaliste France Pierron deux jours auparavant : « Vendredi 19 juin, dans le cadre d'un débat au sein de l'émission « L'Équipe de Choc », France Pierron a tenu des propos qui ont choqué de nombreux téléspectateurs de la chaîne L’Équipe. L’Équipe se désolidarise de ces propos très éloignés des valeurs du Groupe et s'excuse auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public. » La journaliste avait critiqué l’attaquant belge Jérémy Doku, désireux de quitter provisoirement le rassemblement pour rejoindre sa femme et assister à la naissance de leur enfant : « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant ».

« Vive la liberté d’expression, même pour dire de la merde » Depuis, on a appris que France Pierron avait été écartée de l’antenne. Si l’animatrice de L’Équipe de Choc a fait l'objet de critiques, voire de harcèlement, pour ses propos visant Jérémy Doku, de nombreuses voix s’élèvent aujourd’hui pour dénoncer le caractère disproportionné de la sanction. C’est le cas de l’humoriste Pierre-Antoine Damecour, présent à l’antenne entre 2018 et 2024, dans un message publié sur le réseau social X : « Comme si les milliers d’insultes ne suffisaient pas, sa direction enfonce le clou en la suspendant de l’antenne pour avoir donné son avis dans une émission où l’on est justement censé donner son avis. On marche sur la tête, L’Equipe. France s’est excusée publiquement ce serait bien de lui foutre la paix maintenant. Vive la liberté d’expression, même pour dire de la merde ».