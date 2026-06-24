Transfert de Vinicius Jr : Le Real Madrid change d’avis, le feuilleton est relancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid se trouve confronté à un dilemme en ce début de mercato estival. La faute à la situation contractuelle de Vinicius Jr. Le Brésilien sera libre de s’engager avec le club de son choix l’été prochain si son bail n’évoluait pas dans les prochains mois. Et alors que le président Florentino Pérez avait récemment fait part de sa volonté de continuer avec l’attaquant brésilien, la tendance s’inverserait doucement de l’autre côté des Pyrénées.

« Je souhaite qu’il reste au Real Madrid car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Malgré son jeune âge, il a remporté les deux dernières Coupes d’Europe ». A la fin du mois de mai, quelques jours seulement avant les élections présidentielles l’opposant à Enrique Riquelme qu’il a finalement remporté, Florentino Pérez ne dissimulait pas son désir de s’entendre avec Vinicius Jr et son entourage pour prolonger son aventure madrilène entamée en 2018. Mais quelques semaines sont passées et la situation ne serait plus la même.

«Au Real Madrid, on a l'impression que la prolongation de contrat de Vinicius semble de plus en plus improbable» Selon les informations récoltées par Ramon Alvarez de Mon divulguées sur son compte X, le Real Madrid songerait à présent à étudier le marché concernant Vinicius Jr avec une éventuelle vente d’ici la fin de l’été. « Au Real Madrid, on a l'impression que la prolongation de contrat de Vinicius semble de plus en plus improbable. Florentino pourrait accéder aux exigences financières du Brésilien, mais ce n'est pas la décision qui a été prise pour l'instant ». Pour rappel, le contrat de Vinicius Jr à la Casa Blanca expirera le 30 juin 2027.