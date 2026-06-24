Scandale : Un joueur du Stade Rennais condamné pour violence et racket ?

Amadou Diawara

Dans la nuit du 20 juin 2026, un joueur professionnel du Stade Rennais aurait volé des téléphones avec menaces, voire violences. Jugé dans le cadre d’une comparution immédiate le 22 juin, il aurait écopé d'une peine de 18 mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire de 2 ans devant le tribunal correctionnel de Rennes.

D'après les indiscrétions de Rennes Infos Autrement, trois jeunes hommes auraient volé des téléphones avec menaces, voire violences, dans la nuit du 20 juin 2026 : un joueur professionnel du Stade Rennais, un étudiant et un mineur (qui sera jugé un autre jour). Alors qu'il y aurait eu une comparution immédiate le 22 juin devant le tribunal correctionnel de Rennes, quatre victimes auraient décrit des faits « limpides ». « Une voiture ralentit, un passager leur ordonne de lui remettre les téléphones. En cas de résistance, un autre passager sort et les menace avec un couteau. Les six vols ont été commis entre 2 et 4h du matin, non loin de la plaine de Baud et de la rue de Paris », peut-on lire dans l'article.

Un joueur du Stade Rennais déclaré complice d’extorsion et de vol avec violences ? Devant les magistrats, l'étudiant aurait tenté de s'expliquer : « Je travaille en intérim, gagne peu d’argent et j’en dois à ma famille. J’ai fait cela parce que j’avais le sentiment de ne pas avoir le choix. Je ne suis pas méchant. J’ai toujours gardé le couteau à la main, pour que les victimes le voient, je ne l’ai jamais mis à la gorge ». De son côté, le joueur du Stade Rennais se serait justifié différemment : « Quand ils sont venus me chercher, je ne savais pas vraiment ce qu’on allait faire. Après le premier vol, j’ai eu beaucoup de peine pour la victime. On aurait dû lui rendre son téléphone et tout arrêter à ce moment-là. On a tous eu cette pensée, mais on a continué ».