L'Europe s'arrache Esteban Lepaul : Le transfert qui peut rapporter très gros à Rennes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il est l'une des grandes révélations de la saison. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 19 réalisations en championnat, Esteban Lepaul permet au Stade Rennais d'être toujours en course pour le podium. De quoi attirer l'œil de nombreux clubs européens et de permettre au club breton de rêver à un gros chèque.

En quête d'un nouvel avant-centre afin de compenser le départ d'Arnaud Kalimuendo qui s'est engagé avec Nottingham Forrest pour 30M€, le Stade Rennais a décidé de miser sur Esteban Lepaul. L'attaquant du SCO Angers a débarqué dans les dernières heures du mercato pour environ 13M€, et il s'est immédiatement imposé comme l'arme offensive numéro 1 des Rouge-et-Noir. A tel point qu'il mène la course au classement des buteurs avec 19 réalisations. Et il ne devrait plus être rejoint puisque Joaquin Panichelli (16 buts) est gravement blessé tandis que Mason Greenwood (15 buts) est en méforme avec l'OM.

Lepaul déjà très convoité en Europe Son objectif sera donc d'atteindre la barre symbolique des 20 buts en Ligue 1 cette saison, ce qui pourrait d'ailleurs encore renforcer sa cote sur le marché. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Esteban Lepaul est déjà suivi par de grands clubs européens à l'image du Napoli et de l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros, qui vont perdre Antoine Griezmann notamment, seraient même venus aux renseignements. D'autres écuries européennes seraient également intéressées par Esteban Lepaul.