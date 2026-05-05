Trophées UNFP : Le coup de gueule d’Esteban Lepaul !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur de son 19e but en Ligue 1 dimanche soir contre l'OL lors de la défaite du Stade Rennais (2-4), Esteban Lepaul n'est pourtant pas nommé parmi les meilleurs joueurs des Trophées UNFP. Une situation qui l'agace et il ne manque pas de le faire savoir.

Comme chaque année à cette époque, l'UNFP dévoile la liste de nommés pour les récompenses de fin de saison. Et comme chaque année, la liste fait parler. Y compris celle des joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison. Florian Thauvin (RC Lens), Mason Greenwood (OM) ainsi que trois joueurs du PSG, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Vitinha sont nommés. Une absence fait largement parler à savoir celle d'Esteban Lepaul, auteur de 19 réalisations cette saison et qui devrait terminer meilleur de Ligue 1. Après la défaite à Lyon, l'attaquant du Stade Rennais a d'ailleurs poussé un coup de gueule.

Lepaul ne comprend son absence aux Trophées UNFP « Est-ce que je comprends mon absence aux trophées UNFP ? Non. Est-ce que ça m’affecte ? Non pas du tout parce que ce sont des récompenses individuelles. Je sais qu’on a des objectifs collectifs et si ça m’atteint, ça va me perturber. Ce sont des choses qui ne m’atteignent pas. Des votes ont été faits, je ne suis pas dedans, tant pis on passe à autre chose et on se concentre sur le match du week-end », confie-t-il en zone mixte.