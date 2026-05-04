Polémique avec les Trophées UNFP : Esteban Lepaul ne comprend pas son absence et le fait savoir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré son statut de meilleur buteur de la Ligue 1, avec 19 réalisations après le dernier match de la 32e journée de Ligue 1 entre l’OL et le Stade Rennais (4-2), Esteban Lepaul n’est pas en lice pour le titre de meilleur joueur aux Trophées UNFP. Une absence que le principal intéressé, ne souhaitant pas polémique, a du mal à comprendre.

On connaît les cinq nommés au titre de meilleur joueur de la Ligue 1. Florian Thauvin (Lens), Mason Greenwood (OM), Nuno Mendes (PSG), Vitinha (PSG) ou Ousmane Dembélé (PSG), vainqueur l’année dernière, sera sacré le 11 mai prochain. Certains observateurs n’ont pas manqué de souligner l’absence d’Esteban Lepaul (Stade Rennais), actuellement en tête du classement des meilleurs buteurs des Championnat et qui a encore trouvé le chemin des filets ce dimanche contre l’OL (2-4). Après la rencontre, l’ancien Angevin a réagi à son absence.

« Je ne vais pas m’attarder sur ça 10 ans, ça me fait ni chaud ni froid » « Est-ce que je le comprends ? Non. Est-ce que ça m’affecte ? Non, pas du tout, a répondu celui qui totalise 19 buts à deux journées de la fin, soit trois de plus que Joaquin Panichelli (Strasbourg) et quatre que Mason Greenwood (OM). Ce sont des récompenses individuelles et je sais qu’on a d’autres objectifs collectifs. Si ça m’atteint, ça va me perturber. Il y a eu des votes, je ne suis pas dedans, ce n’est pas grave, on se concentre sur le match du week-end. J’ai fait un but et une passe dé, ça ne me perturbe pas. Je ne vais pas m’attarder sur ça 10 ans, ça me fait ni chaud ni froid. »