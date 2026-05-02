Bayern Munich - PSG : Ousmane Dembélé fait déjà une promesse pour le match retour

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé fêtera son 29ème anniversaire le 15 mai prochain, avec une qualification en finale de Ligue des champions décrochée une semaine plus tôt ? Le PSG est en ballotage favorable après son épique victoire face au Bayern Munich au Parc des princes mardi. L'attaquant star du Paris Saint-Germain a fait un pari à la télévision.

9 buts en demi-finale de Ligue des champions. Pendant cette première manche opposant le PSG au Bayern Munich au Parc des princes mardi soir (5-4), les joueurs de Luis Enrique et de Vincent Kompany ont offert un spectacle dingue à leurs supporters et aux fans de football. Même lors de la spectaculaire affiche au même stade de la compétition la saison dernière entre le FC Barcelone et l'Inter (3-3 puis 3-4 au retour), il n'y avait pas eu une telle ribambelle de buts à signaler sur un seul et même match.

«Les deux équipes vont attaquer et j'espère que ça va encore donner un match spectaculaire» Double buteur face au Bayern Munich mardi, Ousmane Dembélé était invité à s'exprimer sur le plateau de CBS Sports où Micah Richards lui a demandé si « le match sera aussi bien la semaine prochaine ? ». « Je l'espère, je l'espère, avec une victoire de notre part. Les deux équipes vont attaquer et j'espère que ça va encore donner un match spectaculaire ».