PSG : Bradley Barcola doit-il encore recaler Liverpool ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bradley Barcola a recalé Liverpool lors du dernier mercato estival. Malgré tout, les Reds sont revenus à la charge pour boucler son transfert à l'intersaison 2026. Selon vous, Bradley Barcola doit-il une nouvelle fois refuser un transfert vers Anfield ? A vos votes !
Lors de l'été 2023, le PSG est passé à l'offensive pour finaliser le transfert de Bradley Barcola. Grâce à une offensive à hauteur de 45M€, les hautes sphères parisiennes ont fait plier leurs homologues de l'OL. Lors de son arrivée à Paris, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, le numéro 29 de Luis Enrique aurait pu quitter le PSG lors du dernier mercato estival.
PSG : Liverpool est revenu à la charge pour Barcola
Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool s'est attaqué à Bradley Barcola à l'intersaison 2025. En effet, les Reds ont tenté d'arracher l'international français au PSG, sans succès. Malgré un assaut musclé du club anglais, Bradley Barcola est finalement resté à Paris. S'il s'était posé des questions sur son avenir, l'attaquant de 23 ans a préféré continuer son aventure au PSG pour essayer de remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Et son voeu pourrait être exaucé le samedi 30 mai. Le PSG ayant rendez-vous avec Arsenal en finale, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.
PSG : Barcola est intéressé par le projet de Liverpool
Selon nos informations, Liverpool n'a pas fait une croix sur Bradley Barcola, bien au contraire. En effet, les Reds sont revenus à la charge, espérant finaliser son transfert lors de la prochaine fenêtre du mercato. Et cette fois, ils pourraient rafler la mise. D'une part, Bradley Barcola est clairement intéressé par le projet proposé par Liverpool, et la perspective d'évoluer en Premier League lui plaît. D'autre part, le PSG est à l'écoute, étant prêt à négocier la vente de son ailier s'il en exprime le souhait.
A votre avis, Bradley Barcola doit-il recaler Liverpool une deuxième fois ? C'est le moment de voter !