PSG : Bradley Barcola doit-il encore recaler Liverpool ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bradley Barcola a recalé Liverpool lors du dernier mercato estival. Malgré tout, les Reds sont revenus à la charge pour boucler son transfert à l'intersaison 2026. Selon vous, Bradley Barcola doit-il une nouvelle fois refuser un transfert vers Anfield ? A vos votes !

Lors de l'été 2023, le PSG est passé à l'offensive pour finaliser le transfert de Bradley Barcola. Grâce à une offensive à hauteur de 45M€, les hautes sphères parisiennes ont fait plier leurs homologues de l'OL. Lors de son arrivée à Paris, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, le numéro 29 de Luis Enrique aurait pu quitter le PSG lors du dernier mercato estival.

PSG : Liverpool est revenu à la charge pour Barcola Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool s'est attaqué à Bradley Barcola à l'intersaison 2025. En effet, les Reds ont tenté d'arracher l'international français au PSG, sans succès. Malgré un assaut musclé du club anglais, Bradley Barcola est finalement resté à Paris. S'il s'était posé des questions sur son avenir, l'attaquant de 23 ans a préféré continuer son aventure au PSG pour essayer de remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Et son voeu pourrait être exaucé le samedi 30 mai. Le PSG ayant rendez-vous avec Arsenal en finale, et ce, au Stade Ferenc-Puskás de Budapest.