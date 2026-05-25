«Ça fait mal» : Geronimo Rulli dénonce des mensonges sur l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est un navire qui a plus que simplement tangué cette saison. Entre les désillusions sportives et les secousses institutionnelles, beaucoup de choses se sont passées dans la cité phocéenne. Une bonne partie de ces évènements ont été relayées dans la presse qui n'a pas toujours mis le doigt sur la vérité d'après Geronimo Rulli, portier de l'OM.

Ces derniers mois, il y a eu une succession d'évènements chaotiques à l'Olympique de Marseille. En février, Roberto De Zerbi et le club ont décidé « d'un commun accord » de se séparer à 18 mois de l'expiration du contrat convenu entre les deux parties. Cette décision a eu une incidence directe sur l'avenir de Medhi Benatia qui avait déposé sa démission avant d'être retenu par le propriétaire Frank McCourt pour qu'il poursuive sa mission jusqu'au terme de la saison. Entre temps, le désormais ex-président Pablo Longoria a été remplacé par Stéphane Richard. Les stages à Marbella et à la Commanderie se sont empilés en raison de résultats insuffisants. Les rumeurs de division entre Habib Beye et certains membres du vestiaire tels que Mason Greenwood ont fusé.

«Au cours de l’année, beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité» Beaucoup de choses ont été dites dans la presse et beaucoup de mensonges si l'on se fie au discours rédigé par Geronimo Rulli sur son compte Instagram ces dernières heures. « La saison est terminée. Ce fut une année pleine de défis, une véritable montagne russe, où parfois nous avons été à la hauteur, et d’autres fois moins. J’ai pris quelques jours pour prendre du recul avant d’écrire ces mots. Sur le plan personnel, je termine cette saison avec la conscience tranquille d’avoir tout donné, à chaque entraînement, à chaque match, avec mes qualités et mes défauts. Au cours de l’année, beaucoup de choses ont été dites sur le groupe, certaines très éloignées de la réalité ».