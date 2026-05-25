Un attaquant s’annonce à «100%» au PSG : Luis Enrique tient son numéro 9 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son bail et les discussions seraient au point mort. Cependant, le Ballon d’Or assure qu’il sera toujours parisien la saison prochaine.

Au PSG, Luis Campos n'apprécie pas de laisser les joueurs entrer dans leurs deux dernières années de contrat au début d'une saison. Et pourtant, ce sera le cas d'Ousmane Dembélé dont le bail court jusqu'en 2028. Les discussions n'aurait pour le moment rien donner de concret ce qui jette un froid sur l'avenir du Ballon d'Or 2025 à Paris. Bien évidemment, rien ne sera décidé avant la finale de la Ligue des champions, le 30 mai contre Arsenal. Mais qu'en sera-t-il après ? La question peut se poser, mais Ousmane Dembélé, sans annoncer s'il prolongera ou pas, assure toutefois qu'il sera toujours au PSG la saison prochaine.

Dembélé s’annonce au PSG la saison prochaine « Est-ce que je me vois rester encore quelques années au PSG ? Ah oui, déjà j'ai encore deux ans de contrat en plus, jusqu'en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président... Je me sens bien », promet-il dans une interview accordée à RMC Sport.