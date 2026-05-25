Un attaquant s’annonce à «100%» au PSG : Luis Enrique tient son numéro 9 !

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son bail et les discussions seraient au point mort. Cependant, le Ballon d’Or assure qu’il sera toujours parisien la saison prochaine.
Au PSG, Luis Campos n'apprécie pas de laisser les joueurs entrer dans leurs deux dernières années de contrat au début d'une saison. Et pourtant, ce sera le cas d'Ousmane Dembélé dont le bail court jusqu'en 2028. Les discussions n'aurait pour le moment rien donner de concret ce qui jette un froid sur l'avenir du Ballon d'Or 2025 à Paris. Bien évidemment, rien ne sera décidé avant la finale de la Ligue des champions, le 30 mai contre Arsenal. Mais qu'en sera-t-il après ? La question peut se poser, mais Ousmane Dembélé, sans annoncer s'il prolongera ou pas, assure toutefois qu'il sera toujours au PSG la saison prochaine.
Dembélé s’annonce au PSG la saison prochaine
« Est-ce que je me vois rester encore quelques années au PSG ? Ah oui, déjà j'ai encore deux ans de contrat en plus, jusqu'en 2028. Et puis ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président... Je me sens bien », promet-il dans une interview accordée à RMC Sport.
«Combien de pourcentages de chances de me voir au PSG la saison prochaine ? Bah 100%»
Mais va-t-il étendre son bail au PSG ? « Ah bah on va voir si le PSG me propose un contrat... Mais bien évidemment, je suis heureux au club et j'espère que ça continuera longtemps », répond Ousmane Dembélé qui n’a toutefois aucun doute sur sa présence à Paris la saison prochaine : « Combien de pourcentages de chances de me voir au PSG la saison prochaine ? Bah 100%, j'ai encore deux ans de contrat ». Luis Enrique va donc conserver son numéro 9 hybride qui lui a permis d’atteindre de finales de Ligue des champions de suite.