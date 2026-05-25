L’OM a choisi son nouveau directeur sportif et c’est deja validé : «C’est l’homme idéal»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fin du championnat, l’OM est officiellement sans directeur sportif. Medhi Benatia a effectivement démissionné de ses fonctions et Grégory Lorenzi est le favori pour le remplacer. Un profil parfait pour le club phocéen à en croire Yvon Le Roux.

Comme attendu, Medhi Benatia a quitté son poste de directeur sportif de l’OM, mais il n’a pas encore été officiellement remplacé. Néanmoins, l’immense favori à sa succession se nomme Grégory Lorenzi, qui a annoncé son départ de Brest. Un choix qui fait parler compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau et dans un grand club. Mais pour Yvon Le Roux, ambassadeur du Stade Brestois et ancien joueur de l’OM (1987-1989), assure que Lorenzi est l’homme parfait pour ce poste.

C’est validé pour Lorenzi « Je pense que c'est l'homme idéal pour redonner un peu de sérénité à Marseille. Il y aura plus de moyens financiers pour recruter des joueurs. Je ne me fais pas de soucis parce qu'il ne va pas gaspiller de l'argent à droite à gauche. Il va d'abord rechercher le joueur qui va le mieux s'adapter à la mentalité de Marseille. Je pense que c'est l'homme idéal pour redonner un peu de sérénité. Marseille est un club où il faut quelqu'un de posé. Je connais Greg. Ce n'est pas lui qui va aller voir les médias, les télés, etc... Il va rester dans son rôle », confie-t-il au micro de RMC Sport.