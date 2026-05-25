Pierre Sage futur entraîneur de l’OM ? Il faudra prévoir «une folie» pour qu’il quitte le RC Lens

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habib Beye semble bien parti pour être limogé par l'OM cet été étant donné que les objectifs fixés à sa nomination n'ont pas été remplis, et la direction du club phocéen souhaiterait un entraîneur français pour le remplacer. Pierre Sage fait figure de candidat idéal vu sa grosse saison avec le RC Lens, mais à moins d'une folie sur le plan salarial, il parait difficile de le déloger des Sang et Or... Explications.

Malgré un contrat qui court jusqu'en 2027 avec l'OM, Habib Beye ne devrait pas être conservé cet été, lui qui n'a pas réussi à valider une qualification en Ligue des Champions qui lui avait pourtant été fixée en objectif prioritaire au moment de sa nomination en février. Mais qui pour le remplacer ? Les pistes menant à Bruno Genesio et Chistophe Galtier sont évoquées avec insistance, et Pierre Sage pourrait également être un profil idéal pour l'OM, lui qui a terminé deuxième de Ligue 1 et qui vient tout juste de remporter la Coupe de France avec le RC Lens.

« Il y a beaucoup de contacts » Interrogé au micro de France TV vendredi soir après la victoire en finale contre l'OGC Nice (3-1), Pierre Sage a d'ailleurs annoncé avoir été approché par plusieurs clubs et semait le trouble sur son avenir au RC Lens : « Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », a-t-il confié. Reste à savoir si l'OM fait partie de ces fameux prétendants...