Départ du PSG - Barcola envoyé à l’étranger : «Il y a une proposition en Premier League, on y va»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Difficile de savoir si Bradley Barcola portera encore le maillot du PSG la saison prochaine, puisque l'attaquant français ne serait pas contre l'idée d'un départ, d'autant qu'il a la cote à l'étranger. Et Daniel Riolo, qui se met à la place de l'agent de Barcola, estime que le numéro 29 du PSG aurait tout intérêt à changer d'air cet été.

Bradley Barcola (23 ans) a-t-il encore un avenir au sein du PSG ? Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool fait le forcing en coulisses depuis plusieurs mois afin de recruter l'attaquant de l'équipe de France, et ce dernier n'est pas insensible à l'intérêt des Reds. Cantonné à un rôle de doublure de luxe derrière le trio Dembélé-Doué-Kvaratskhelia, Barcola pourrait donc envisager un départ du PSG cet été, et Daniel Riolo valide cette option pour l'ancien crack de l'OL.

Riolo suggère à Barcola de partir Jeudi soir, au micro de l'After Foot sur RMC, Riolo s'est mis à la place des représentants de Bradley Barcola et valide l'idée d'un départ du PSG cet été : « Si je suis l'agent de Barcola à la fin de la saison, je lui dis 'écoute, on a gagné deux Ligues des champions, il y a une proposition en Premier League, on y va’ », a indiqué l'éditorialiste, qui envoie donc Bradley Barcola en Premier League cet été, surtout si le PSG venait à remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive le 30 mai prochain.