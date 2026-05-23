Eli Junior Kroupi au PSG : Le discussion très animée sur son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une très bonne saison du côté de Bournemouth, Éli Junior Kroupi peut-il vraiment être recruté par le PSG cet été ? Sa compatibilité avec le projet mis en place par Luis Enrique divise les observateurs, et notamment sur RMC où les consultants sont très divisés sur la possibilité de recruter Junior Kroupi au PSG.

Avec pas moins de 13 buts inscrits pour sa première saison en Premier League et des performances qui ont bluffé les observateurs, Eli Junior Kroupi (19 ans) a été la révélation de la saison du côté de Bournemouth. L'ancien avant-centre du FC Lorient est d'ailleurs évoqué comme une piste solide pour venir renforcer l'attaque du PSG cet été, mais est-il vraiment compatible avec le projet mis en place au sein du club de la capitale ? Les observateurs sont partagés sur la question.

Riolo ne voit pas Kroupi Junior au PSG Jeudi soir, dans l'After Foot sur RMC, Daniel Riolo a indiqué qu'il n'irait pas au PSG à la place de Kroupi Junior : « Eli Junior Kroupi ? Si je suis son agent, je ne sais pas si je lui conseille le PSG. Arsenal, je pense qu'il y a plus de places, parce que c'est plus ouvert. Kroupi est déjà en Angleterre et très souvent tu y restes. Le PSG ça ne se refuse pas aujourd'hui ? Quand tu es en Premier League, tu as un championnat ultra concurrentiel, les joueurs adorent et kiffent la Premier League. Le PSG, tu vas jouer des matchs de Ligue des champions sans être persuadé chaque année d'aller au bout. Ce n'est pas écrit à l'avance. Je suis l'agent d'Eli Kroupi, je lui dis : 'je vais te trouver un club, Manchester United, Arsenal, tu vas rester en Angleterre, tu ne vas pas aller faire le remplaçant de Dembélé », estime Riolo.