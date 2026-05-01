PSG : Luis Enrique adore cette star, «c’est une machine» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé en fin de match mardi soir face au Bayern Munich, Achraf Hakimi ne sera pas disponible pour le match retour en Allemagne. Si du côté du PSG, Luis Enrique a pleinement confiance en Warren Zaïre-Emery afin de le remplacer, le coach espagnol a également clamé son amour pour le latéral droit marocain, spécial à ses yeux.

Le PSG ne pourra pas compter sur sa présence mercredi soir. Blessé en fin de rencontre à la jambe lors du match aller de la demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Achraf Hakimi va manquer le match retour. Un coup dur pour le club de la capitale, bien que le latéral droit marocain risque fort d’être remplacé par Warren Zaïre-Emery, qui connaît désormais bien le poste. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a rappelé tout le bien qu’il pensait du Marocain.

« C'est une machine, c'est incroyable » « Hakimi, qu'est-ce que je dois expliquer? Son niveau? Il est titulaire, il joue tout le temps à très haut niveau. C'est une machine, c'est incroyable. C'est comme avoir 3 joueurs. Malheureusement, il ne sera pas à Munich. On est tranquille et content parce qu'on a des possibilités, avec des joueurs de très haut niveau. Je ne donnerai pas d'infos sur son indisponibilité », a ainsi confié l’entraîneur du PSG, qui fait pleinement confiance à Warren Zaïre-Emery pour assurer face au Bayern Munich mercredi soir.