PSG - «C'est l’un des meilleurs milieux du monde» : Luis Enrique annonce un retour très important !

Pierrick Levallet

Alors qu’il devra composer sans Achraf Hakimi pendant quelques temps, Luis Enrique peut néanmoins compter sur le retour de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain du PSG a repris la compétition en avril dernier contre l’OL. Et pour le coach de 55 ans, la reprise de l’international espagnol est très importante.

Mardi dernier, après sa victoire contre le Bayern Munich lors des demi-finales aller de la Ligue des champions (5-4), le PSG a appris une mauvaise nouvelle. Le club de la capitale a perdu Achraf Hakimi sur blessure. L’international marocain est déjà forfait pour le match retour en Bavière. Luis Enrique pourra toutefois compter sur Fabian Ruiz, revenu le 19 avril dernier contre l’OL. Le milieu de terrain de 31 ans a repris progressivement la compétition pour éviter une éventuelle rechute puisqu'il était absent depuis janvier. Le coach parisien est en tout cas ravi de pouvoir utiliser à nouveau l’international espagnol.

«À chaque fois que quelqu’un revient de blessure, c’est très positif» « Fabian est un joueur très important pour nous, l’un des meilleurs milieux du monde. À chaque fois que quelqu’un revient de blessure, c’est très positif. Demain sera un moment pour gagner des minutes afin d’être le plus compétitif possible » a confié Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi, en marge du match de ce samedi contre le FC Lorient.