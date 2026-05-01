Achraf Hakimi blessé : Le PSG a trouvé encore plus fort pour le remplacer ?

Pierrick Levallet

Pour le match retour sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions, le PSG sait d’office qu’il ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi. L’international marocain s’est blessé lors de la première manche et va donc manquer la seconde rencontre. Luis Enrique aurait toutefois trouvé plus fort pour le remplacer à l’Allianz Arena.

Le PSG sait d’avance qu’il ne pourra pas compter sur Achraf Hakimi mercredi prochain sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des champions. Le latéral droit de 27 ans s’est blessé lors du match aller et ne pourra pas tenir sa place au retour. Tout indique donc que c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait le remplacer à l’Allianz Arena. L’international français semble d’ailleurs plus fort que le Marocain dans certains aspects du jeu à en croire Hugo Guillemet.

«Pour mieux défendre, je préfère Zaïre-Emery» « Peut-être que ce sera Zaïre-Emery, qui a des qualités athlétiques très au-dessus de la moyenne, pour résister à Luis Diaz. Je pense qu’il va se le coltiner, lui rentrer dedans à l’épaule. Pour moi, il est plus impressionnant en tant que latéral droit qu’au milieu. Au milieu, il est impressionnant athlétiquement dans les duels, mais parfois dans la densité avec le ballon, il y a eu des pertes de balle. [...] Là, c’est vrai qu’Hakimi va manquer. Mais il va falloir aussi mieux défendre. Et pour mieux défendre, je préfère Zaïre-Emery » a ainsi confié le journaliste dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.