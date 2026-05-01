Zaïre-Emery remplace Hakimi au PSG : Jérôme Rothen annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir face au Bayern Munich, Achraf Hakimi s’est blessé à la cuisse. La nouvelle est tombée, le vice-capitaine du PSG ne pourra pas participer au match retour à Munich mercredi soir. Si Warren Zaïre-Emery devrait le remplacer dans le couloir droit de la défense, Jérôme Rothen estime que le numéro 33 est l’homme parfait pour remplir ce rôle.

Une blessure pénible. Alors qu’il pouvait compter sur la totalité de son groupe mardi soir face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Luis Enrique va être privé d’Achraf Hakimi pour le match retour en Allemagne la semaine prochaine. Le latéral droit du PSG s’est blessé en fin de match, et ne sera pas en capacité de tenir son rang sur cette demi-finale retour. Pour le remplacer, un nom émerge à l’unanimité : celui de Warren Zaïre-Emery. Jérôme Rothen lui, estime que le crack de 20 ans a tout pour remplir parfaitement ce rôle qu’il connaît déjà.

« Il a été surprenant, rayonnant même » « Le fait que Hakimi ne soit pas là, ce n’est pas la première fois de l’année. Il a eu une année compliquée avec cette blessure à la cheville, il a eu du mal à bien revenir. Il a fait une CAN moyenne. Il a récupéré un petit peu son niveau et il a fait un bon match mardi soir. C’est un élément important du dispositif de Luis Enrique. Maintenant, vu qu’il a déjà été absent cette saison contrairement aux autres années, il y a un joueur qui s’appelle Warren Zaïre-Emery dans l’effectif. Jouer latéral droit, ça lui a permis de se relancer après une année dernière où il était plus en régression qu’en progression. Il faut reconnaître que Zaïre-Emery, dans ce rôle d’arrière droit pour compenser la blessure d’Hakimi, il a été surprenant, rayonnant même. C’est quelqu’un qui aime le duel. Il l’a fait admirablement bien, tout le monde était unanime pour dire qu’il avait très bien remplacé Hakimi sur cette longue absence », a ainsi déclaré l’ancien joueur du PSG (2004-2010) au micro de RMC ce jeudi soir.