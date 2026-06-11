«Ça va être super» : Le nouveau projet très attendu de John Cena à la WWE

S’il ne compte pas remonter sur un ring de catch après son dernier match contre Gunther en décembre 2025, John Cena prévoit encore de s’investir pour la WWE. La légende du catch est à l’origine d’un nouveau show qui devrait voir le jour à la fin de l’année, suscitant notamment l’enthousiasme de Charlotte Flair.
Désormais retraité des rings après son ultime match à la WWE en décembre dernier, John Cena peut se focaliser sur sa carrière d’acteur entamée il y a quelques années. Mais la star américaine ne compte pas tourner le dos au catch et souhaite aider la nouvelle génération. Le mois dernier, on apprenait la création prochaine d’un nouveau show annuel, le "John Cena Classic", dans lequel les jeunes espoirs de la WWE seront opposés à certains grands noms du catch. Un champion sera couronné à l’issue de la soirée parmi les participants, choisi par les spectateurs.
« C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps »
« C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. On est encore en train de mettre les choses au point, et j'aime ça. J'aime le fait que ce soit un projet en cours, mais ça vient vraiment de moi. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis enthousiaste. Je m'y investis à fond. J'ai donc hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte qu'on annonce la date et le lieu. Et je pense que c'est évidemment la première étape, et on partira de là », confiait Cena dans podcast Adam’s Apple.
« J’ai hâte de voir comment ça va se passer »
En interne, ce nouveau projet suscite déjà l’excitation. C’est notamment le cas de Charlotte Flair, l’un des visages de la division féminine à la WWE. « Je trouve ça passionnant. C’est formidable que John Cena souhaite toujours faire partie intégrante [de la WWE], qu’il s’investisse pour aider les futures superstars et qu’il joue un rôle au sein de la WWE. Cela en dit long sur qui il est en tant que superstar et en tant qu’homme, s’enflamme la catcheuse de 40 ans auprès de TMZ. J’ai adoré le fait qu’il dise : « Je ne sais pas si ça va être parfait, mais on va le faire. » Et j’ai hâte de voir comment ça va se passer. Je pense que tout ce que John touche se transforme en or. Alors oui, je pense que ça va être génial. »