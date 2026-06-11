«Ça va être super» : Le nouveau projet très attendu de John Cena à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’il ne compte pas remonter sur un ring de catch après son dernier match contre Gunther en décembre 2025, John Cena prévoit encore de s’investir pour la WWE. La légende du catch est à l’origine d’un nouveau show qui devrait voir le jour à la fin de l’année, suscitant notamment l’enthousiasme de Charlotte Flair.

Désormais retraité des rings après son ultime match à la WWE en décembre dernier, John Cena peut se focaliser sur sa carrière d’acteur entamée il y a quelques années. Mais la star américaine ne compte pas tourner le dos au catch et souhaite aider la nouvelle génération. Le mois dernier, on apprenait la création prochaine d’un nouveau show annuel, le "John Cena Classic", dans lequel les jeunes espoirs de la WWE seront opposés à certains grands noms du catch. Un champion sera couronné à l’issue de la soirée parmi les participants, choisi par les spectateurs.

« C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps » « C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. On est encore en train de mettre les choses au point, et j'aime ça. J'aime le fait que ce soit un projet en cours, mais ça vient vraiment de moi. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis enthousiaste. Je m'y investis à fond. J'ai donc hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte qu'on annonce la date et le lieu. Et je pense que c'est évidemment la première étape, et on partira de là », confiait Cena dans podcast Adam’s Apple.