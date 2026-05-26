John Cena - WWE : La révélation sur sa maladie, «je ne savais même pas que ça existait»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connu mondialement pour ses prouesses à la WWE, John Cena s’est associé à une entreprise pharmaceutique spécialisée dans le traitement d’une maladie oculaire. Interrogé par un média américain, l’ancien catcheur qui a pris sa retraite en décembre dernier révèle le mal dont il a souffert à son grand étonnement.

Figure emblématique de la WWE durant deux décennies, John Cena a pris un malin plaisir à provoquer ses adversaires avec sa célèbre punchline « You Can't See Me » (traduisez « tu ne peux pas me voir »). Il est difficile de ne pas y penser après avoir appris les récents problèmes de santé de l’ancien catcheur, parti à la retraite en décembre dernier. Dans un entretien accordé au magazine People, John Cena révèle le mal dont il a souffert.

« J'avais beaucoup de rougeurs et de démangeaisons... » « J'avais beaucoup de rougeurs et de démangeaisons, et de temps en temps, je me réveillais avec des croûtes aux yeux, a détaillé John Cena. En même temps, vu mon âge, j'ai 49 ans maintenant, ma vue baissait un peu, et je me disais que c'était normal. Mais comme ma vue baissait, je devais vérifier si j'avais besoin de lunettes ou d'une ordonnance. » Pensant souffrir de problèmes ophtalmiques après avoir « passé beaucoup trop de temps devant mon écran » ou bien à cause de la « vieillesse », John Cena apprend finalement souffrir d’une maladie oculaire : la blépharite. « Je ne savais même pas que ça existait », reconnaît l’ancien champion de la WWE. « Je recommande à tout le monde de faire de même, préconise John Cena. Un examen régulier de la vue est tout aussi important que de prendre soin de ses dents ou de toute autre partie du corps. L'examen était simple. Cela fait bien sûr partie d'un examen ophtalmologique de routine, et le diagnostic était simple ». La blépharite est une inflammation des bords des paupières, entraînant des rougeurs et/ou des gonflements.