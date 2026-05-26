«Il n’a pas déçu» : Face aux critiques, un journaliste monte au créneau pour Kylian Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très critiqué ces dernières semaines par la presse espagnole, Kylian Mbappé a reçu un peu de soutien. Dans son édito pour le journal AS, Frédéric Hermel a pris la défense du capitaine de l’équipe de France, rappelant qu’il a terminé meilleur buteur de Liga pour la deuxième année consécutive et estimant que c’est avant tout pour cela qu’il avait été recruté.

Que ce soit pour son implication sur le terrain, son escapade italienne ou ses commentaires à propos d’Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé a été énormément critiqué ces dernières semaines, principalement dans la presse espagnole. Buteur samedi lors de la victoire du Real Madrid face à l’Athletic Bilbao (4-2), pour le compte de la dernière journée de championnat, le Français avait été accueilli par des sifflets de la part d’une partie du public du Bernabéu, lui qui a tout de même terminé meilleur buteur de Liga.

Frédéric Hermel défend le bilan de Kylian Mbappé Face à toutes les critiques subies par Kylian Mbappé, le journaliste Frédéric Hermel a décidé de prendre sa défense, dans son édito pour le journal AS : « En France, on a un dicton populaire qui dit : “C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens”. Cela signifie qu'il faut attendre la fin d'un événement ou d'une période pour tirer des conclusions. Eh bien, dans le football, le moment de dresser un véritable bilan sérieux, c'est à la fin de la saison. Et l’un des faits incontestables, l’une des grandes vérités de la saison 2025-2026, c’est que Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la Liga. De nouveau meilleur buteur un an après son premier exploit. Deux saisons à Madrid et deux fois numéro un. Rien qu’avec ce chiffre, on ne peut que reconnaître que mon compatriote a tenu ses promesses. On a recruté une star mondiale qui marque des buts et on a une star mondiale qui marque des buts. Il n’a pas déçu, malgré ce que veulent nous faire croire ceux qui vivent avec la haine dans la bouche et la jalousie dans le cœur. »