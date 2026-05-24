Kylian Mbappé : L’exploit individuel impressionnant, c’est du jamais vu dans l’histoire !

Ce samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit face à Bilbao son 25ème but de la saison en championnat, et a terminé meilleur buteur de la Liga pour la seconde saison consécutive. En réalité, cela fait désormais huit ans d’affilée que le Bondynois termine meilleur buteur de son championnat. Un exploit inédit dans l’histoire du football.
Titulaire ce samedi soir face à l’Athletic Bilbao dans le cadre de la dernière journée de championnat, Kylian Mbappé a marqué. Le numéro 10 du Real Madrid a donc inscrit son 25ème but de la saison en championnat, ce qui lui a permis de conserver son titre de « Pichichi » (meilleur buteur du championnat d’Espagne). Une distinction honorifique qu’apprécie Kylian Mbappé, qui vient donc de la remporter une deuxième fois pour sa seconde saison en Espagne.
Mbappé, un huitième titre de meilleur buteur consécutif
Et comme le rapporte le compte TheMadridZone sur X, c’est la huitième fois consécutive que Kylian Mbappé termine meilleur buteur de son championnat. En effet, l’attaquant français, qui a passé sept ans au PSG, avait terminé meilleur buteur de Ligue 1 durant six saisons consécutives (entre la saison 2018-2019 et 2023-2024), avec un pic observé lors de la saison 2018-2019 et 33 buts inscrits en championnat. Surtout, comme l’indique le compte, personne n’a jamais réussi cet exploit dans l’histoire du football.
Le Français va-t-il marquer l’histoire du Real ?
Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé peut-il aller chercher le record de 450 buts inscrits par Cristiano Ronaldo au Real Madrid ? L’affaire semble très compliquée au vu du rendement de la légende portugaise en Espagne. Critiqué une fois de plus ce samedi soir par le public du Santiago Bernabeu, Mbappé peut néanmoins affirmé que son bilan comptable et individuel reste assez impressionnant, lui qui a inscrit au total 48 buts toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé est donc assez logiquement le meilleur buteur global du Real Madrid pour la deuxième saison consécutive.