Kylian Mbappé : L’exploit individuel impressionnant, c’est du jamais vu dans l’histoire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit face à Bilbao son 25ème but de la saison en championnat, et a terminé meilleur buteur de la Liga pour la seconde saison consécutive. En réalité, cela fait désormais huit ans d’affilée que le Bondynois termine meilleur buteur de son championnat. Un exploit inédit dans l’histoire du football.

Titulaire ce samedi soir face à l’Athletic Bilbao dans le cadre de la dernière journée de championnat, Kylian Mbappé a marqué. Le numéro 10 du Real Madrid a donc inscrit son 25ème but de la saison en championnat, ce qui lui a permis de conserver son titre de « Pichichi » (meilleur buteur du championnat d’Espagne). Une distinction honorifique qu’apprécie Kylian Mbappé, qui vient donc de la remporter une deuxième fois pour sa seconde saison en Espagne.

Mbappé, un huitième titre de meilleur buteur consécutif Et comme le rapporte le compte TheMadridZone sur X, c’est la huitième fois consécutive que Kylian Mbappé termine meilleur buteur de son championnat. En effet, l’attaquant français, qui a passé sept ans au PSG, avait terminé meilleur buteur de Ligue 1 durant six saisons consécutives (entre la saison 2018-2019 et 2023-2024), avec un pic observé lors de la saison 2018-2019 et 33 buts inscrits en championnat. Surtout, comme l’indique le compte, personne n’a jamais réussi cet exploit dans l’histoire du football.