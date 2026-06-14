Mercato : Annoncé au PSG, Ayyoub Bouaddi est envoyé… au Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi présent en tribunes, Ayyoub Bouaddi a fait forte impression samedi lors du match entre le Maroc et le Brésil (1-1) à la Coupe du monde 2026. Un joueur suivi de près par le PSG, mais en Espagne, on estime que le Real Madrid ferait bien de s’intéresser à lui.

À seulement 18 ans et alors qu’il disputait son tout premier match en Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi a impressionné samedi, lors du match nul entre le Maroc et le Brésil (1-1). Titulaire aux côtés de Neil El-Aynaoui, le milieu de terrain du LOSC a fait forte impression. Une prestation que Nasser Al-Khelaïfi a vue de près, lui qui était présent en tribunes, alors que le PSG est annoncé comme un des clubs intéressés par l’international marocain (4 sélections).

« C'est un joueur que le Real Madrid devrait suivre de près » Pour le journaliste de Radio Marca Ramón Álvarez de Mon, le Real Madrid serait bien avisé de lui aussi se positionner dans ce dossier. « La performance de Bouaddi est vraiment remarquable. C'est un joueur que le Real Madrid devrait suivre de près », a-t-il déclaré sur X. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Ayyoub Bouaddi a « très certainement été approché par le Paris Saint-Germain. Le PSG adore Bouaddi. Pour l’instant, ils ne sont pas très actifs sur le marché des milieux de terrain. C’est donc un point à noter. Mais le PSG adore Bouaddi, et ils le suivent depuis longtemps. »