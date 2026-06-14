Mercato : Annoncé au PSG, Ayyoub Bouaddi est envoyé… au Real Madrid

Sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi présent en tribunes, Ayyoub Bouaddi a fait forte impression samedi lors du match entre le Maroc et le Brésil (1-1) à la Coupe du monde 2026. Un joueur suivi de près par le PSG, mais en Espagne, on estime que le Real Madrid ferait bien de s’intéresser à lui.
À seulement 18 ans et alors qu’il disputait son tout premier match en Coupe du monde, Ayyoub Bouaddi a impressionné samedi, lors du match nul entre le Maroc et le Brésil (1-1). Titulaire aux côtés de Neil El-Aynaoui, le milieu de terrain du LOSC a fait forte impression. Une prestation que Nasser Al-Khelaïfi a vue de près, lui qui était présent en tribunes, alors que le PSG est annoncé comme un des clubs intéressés par l’international marocain (4 sélections).
« C'est un joueur que le Real Madrid devrait suivre de près »
Pour le journaliste de Radio Marca Ramón Álvarez de Mon, le Real Madrid serait bien avisé de lui aussi se positionner dans ce dossier. « La performance de Bouaddi est vraiment remarquable. C'est un joueur que le Real Madrid devrait suivre de près », a-t-il déclaré sur X. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Ayyoub Bouaddi a « très certainement été approché par le Paris Saint-Germain. Le PSG adore Bouaddi. Pour l’instant, ils ne sont pas très actifs sur le marché des milieux de terrain. C’est donc un point à noter. Mais le PSG adore Bouaddi, et ils le suivent depuis longtemps. »
Liverpool et Arsenal également intéressés par Bouaddi
Comme on pouvait s’y attendre, le PSG n’est pas le seul club à apprécier Ayyoub Bouaddi, dont le prix aurait été fixé à au moins 70M€ par le LOSC. « Ensuite, il faut également mentionner que des clubs anglais ont commencé à entamer des discussions concernant Bouaddi. Par exemple, il y a eu des contacts directs avec Arsenal et également avec Liverpool. Les deux clubs ont donc eu des réunions avec les agents du joueur », a ajouté Fabrizio Romano.