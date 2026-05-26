Cyclisme : Le staff de Seixas annonce la couleur !

Alexandre Higounet

Dans quelques semaines, Paul Seixas va affronter pour la première fois Tadej Pogacar sur le Tour de France. A l'occasion d'un entretien avec le magazine Vélo, Stephen Barrett, responsable de la performance chez Décathlon-CMA CGM, s'est exprimé sur son évolution ces derniers mois. Et sur sa marge de progression...

Actuellement en pleine préparation pour le Tour de France, Paul Seixas accumule les ascensions en Sierra Nevada, afin de se préparer au mieux pour les combats dans les cols. Il faut dire que le prodige français passera un grand test cet été face à Tadej Pogacar. Sera-t-il déjà au niveau pour lutter véritablement pour le maillot jaune avec le champion slovène ?

« Paul a encore une grande marge de progression » A l'occasion d'un entretien avec Vélo, relayé par cyclinguptodate.com, Stephen Barrett, le directeur de la performance chez Décathlon-CMA CGM, a été interrogé sur l'évolution de Seixas et sur les perspectives pour l'avenir. Et sa réponse laisse ouverts les plus grands espoirs. Barrett a ainsi expliqué : « Paul, nous le suivons dans l'équipe depuis quelques années. Il a fait partie de notre équipe U19, puis de notre équipe continentale, et il a intégré le World Tour l'an dernier. C'est un talent exceptionnel, un cycliste hors pair et un garçon vraiment bien, avide d'apprendre, de progresser et de poser des questions. Issu du cyclo-cross, son volume d'entraînement était relativement faible, et c'est là qu'il fait de grands progrès. Désormais, il commence à s'entraîner comme un coureur du World Tour. Il augmente le volume, il augmente l'intensité… Il a encore une grande marge de progression. On verra où cela le mènera dans les semaines, les mois et les années à venir ».