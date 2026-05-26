Cyclisme : Vingegaard est-il en train de s'emballer ?

A l'occasion de la deuxième journée de repos du Giro, qu'il domine pour l'instant largement, Jonas Vingegaard a affiché une grande confiance sur sa forme et son niveau de performance. A-t-il pour autant suffisamment démontré jusqu'à maintenant pour réellement imaginer concurrencer Tadej Pogacar sur le Tour de France ? Analyse.
Jonas Vingegaard domine pour l'instant largement le maillot rose, aucun coureur au départ n'apparaissant en mesure de réellement concurrencer le leader de la Team Visma-Lease A Bike. A l'occasion de la deuxième journée de repos, le Danois a été interrogé sur ses sensations et sa réponse ne s'est pas faite attendre.
« Pour être honnête, je pense être dans une forme exceptionnelle »
Vingegaard a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pour être honnête, je pense être dans une forme exceptionnelle. Mais comme je l’ai déjà dit, nous pensons encore pouvoir progresser d’ici le Tour. Cela ne veut pas dire que je suis mal préparé. Je ne viendrai jamais sur cette course sans être prêt. Je dirais même que je suis déjà tout proche de ma meilleure forme ». Vingegaard s'emballe-t-il un peu en évoquant une forme exceptionnelle ? A-t-il suffisamment démontré sur ce Giro pour être en situation de battre Pogacar sur le Tour de France ?
Vingegaard s'est forcément laissé une marge en vue du Tour de France
Assurément non. En l'état, si Vingegaard domine facilement le Giro, c'est avant tout parce que la concurrence n'est pas la plus rude, le second du Danois au général étant Felix Gall, certes à son meilleur actuellement, mais qui n'a jamais fait mieux que 5ème d'un Grand Tour, le Tour de France 2025 en l'occurrence, alors qu'il est âgé de 28 ans. On a connu rivalité plus sévère. Pour autant, lorsque le Danois tient ses mots, il faut probablement ajouter une nuance : si Vingegaard dit être en forme exceptionnelle, c'est probablement en comparaison du niveau qu'il estimait devoir être le sien à cette période. Car il ne faut pas oublier qu'au sein de l'équipe Visma-Lease A Bike, on sait qu'il faudra enchaîner ensuite sur le Tour de France. La préparation de Vingegaard pour le Giro a donc obligatoirement été allégée, afin de garder de la fraîcheur pour le Tour. En conséquence, il est probable que le Danois n'est pas arrivé au sommet de son potentiel en Italie, quoiqu'il en dise, afin de monter en puissance pendant le Giro en prévision du Tour de France. Et dans ces conditions, Vingegaard, solidement installé avec le maillot rose, peut légitimement se montrer très satisfait de sa condition actuelle.