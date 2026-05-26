Cyclisme : Vingegaard est-il en train de s'emballer ?

Alexandre Higounet

A l'occasion de la deuxième journée de repos du Giro, qu'il domine pour l'instant largement, Jonas Vingegaard a affiché une grande confiance sur sa forme et son niveau de performance. A-t-il pour autant suffisamment démontré jusqu'à maintenant pour réellement imaginer concurrencer Tadej Pogacar sur le Tour de France ? Analyse.

Jonas Vingegaard domine pour l'instant largement le maillot rose, aucun coureur au départ n'apparaissant en mesure de réellement concurrencer le leader de la Team Visma-Lease A Bike. A l'occasion de la deuxième journée de repos, le Danois a été interrogé sur ses sensations et sa réponse ne s'est pas faite attendre.

« Pour être honnête, je pense être dans une forme exceptionnelle » Vingegaard a ainsi déclaré, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Pour être honnête, je pense être dans une forme exceptionnelle. Mais comme je l’ai déjà dit, nous pensons encore pouvoir progresser d’ici le Tour. Cela ne veut pas dire que je suis mal préparé. Je ne viendrai jamais sur cette course sans être prêt. Je dirais même que je suis déjà tout proche de ma meilleure forme ». Vingegaard s'emballe-t-il un peu en évoquant une forme exceptionnelle ? A-t-il suffisamment démontré sur ce Giro pour être en situation de battre Pogacar sur le Tour de France ?