Cyclisme : Pogacar au Tour d'Espagne, ça se profile...

Alexandre Higounet

Alors qu'il peaufine sa préparation pour le Tour de France, qui passera par le Tour de Suisse au mois de juin, Tadej Pogacar n'a pas encore statué sur la deuxième partie de saison. Mais les signaux tendent plutôt à annoncer que sa participation au Tour d'Espagne serait programmée, même si elle n'est pas officielle aujourd'hui.

Actuellement en pleine préparation pour le Tour de France, qui passera notamment par une participation inédite au Tour de Suisse, Tadej Pogacar n'a pas encore officiellement statué sur sa deuxième partie de saison. Et plus particulièrement sur le Tour d'Espagne, où il est toujours possible qu'il soit au départ.

« Pogacar sera-t-il au départ ? Ils ne nous ont pas encore dit non, ce qui est déjà beaucoup » Interrogé sur le sujet à l'occasion d'une interview à Diario Jaen, Javier Guillén, le directeur du Tour d'Espagne, se veut en tout cas optimiste, déclarant dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « Pogacar sera-t-il au départ ? Ils ne nous ont pas encore dit non, ce qui est déjà beaucoup. Il est vrai aussi que certaines années, il a annoncé sa participation sans que cela ne se confirme finalement, mais je pense qu'il a une ambition claire. Outre le fait de tout gagner, il veut avoir les trois Grands Tours à son palmarès ».