Il quitte l'UBB et ne regrette pas du tout son transfert : «J'ai fait le bon choix»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En février dernier, Jon Echegaray quittait l'UBB afin d'aller chercher du temps de jeu à Montpellier. Un choix payant puisque l'arrière enchaîne les titularisations avec le MHR et a même remporté la Challenge Cup en dominant l'Ulster en finale (59-29). Par conséquent, malgré la victoire de l'UBB dans Champions Cup, Jon Echegaray ne regrette absolument pas son choix.

L'UBB a conservé son titre européen en dominant le Leinster en finale de Champions Cup (41-19). Mais un autre club français est également devenu champion d'Europe puisque Montpellier a surclassé l'Ulster en finale de la Challenge Cup (59-29). Et cette saison, un joueur a d'ailleurs connu les deux clubs à savoir Jon Echegaray, qui a débuté à Bordeaux avant d'être prêté au MHR en février dernier. Et clairement, l'arrière ne regrette pas son choix.

Jon Echegaray ne regrette pas d'avoir quitté l'UBB « Pour être honnête, ça a été vraiment très vite, il fallait que je prenne une décision rapidement, et vu que je n'avais pas trop de temps de jeu du côté de Bordeaux, avec la grosse concurrence qu'il y a, il faut le dire, avec Rayasi et Romain Buros, j'ai fait le choix de venir ici à Montpellier, de prendre un petit risque en essayant d'avoir un peu de temps de jeu et les coachs m'ont fait confiance et là ils m'ont mis remplaçant sur cette finale, ce qui prouve aussi qu'ils ont confiance en moi, donc je suis content d'avoir pris cette décision pour au moins un prêt de 1 an et demi et après on verra où le vent me mène », confie-t-il au micro de 100% Rugby sur ICI Pays Basque avant d'en rajouter une couche.