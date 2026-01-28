Fin de carrière bâclée pour John Cena ? La superstar règle ses comptes

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

John Cena a dit adieu à la WWE le 13 décembre dernier, lors d’un show spécial organisé en son honneur du côté de Washington. Une soirée amère pour bon nombre de ses fans, insatisfaits par l’issue de son ultime combat. Mais la légende du catch est loin de partager leur avis.

Le 13 décembre dernier, John Cena est monté sur un ring de la WWE pour la dernière fois. La star américaine, que l’on a davantage aperçue dans des films ou des séries que dans des shows de catch ces dernières années, a décidé de mettre un terme à sa carrière dans le divertissement sportif à l’issue d’une tournée d’adieu d’un an suscitant encore le débat chez les fans. Il faut dire que la WWE a fait des choix clivants pour les derniers mois de sa légende, qui a endossé en février dernier le rôle de méchant (ce qu’on appelle un ‘heel turn’ dans la discipline) pour la première fois depuis son éclosion au début des années 2000, décision loin de faire l’unanimité qui a eu l'effet d'un pétard mouillé, la compagnie faisant finalement marche arrière assez brusquement durant l’été.

Cena pas d’accord avec ses fans mécontents La suite fut également critiquée par la communauté de fans, frustrés notamment de voir John Cena s’incliner en quelques secondes seulement contre Brock Lesnar en septembre lors de Wrestlepalooza (le catch étant une discipline scénarisée, pour rappel). Trois mois plus tard, pour son dernier match contre Gunther, John Cena a cette fois-ci abandonné, du jamais vu en 22 ans après avoir bâti sa carrière sur la devise « Ne jamais abandonner », provoquant les huées des spectateurs présents dans les travées de la Capital One Arena de Washington D.C, la mauvaise décision de trop pour beaucoup. De passage à la Fan Expo New Orleans il y a quelques jours, John Cena a pu répondre aux critiques et afficher son désaccord avec ses fervents supporters.