WWE - Hulk Hogan : Le scandale avant sa mort…

Hulk Hogan, légende incontestée du catch, s'est éteint à 71 ans, laissant derrière lui une empreinte indélébile sur l'industrie du divertissement sportif. Connu pour ses performances sur le ring et son charisme, sa carrière fut marquée par des succès importants et des controverses qui ont divisé les fans, dont un scandale raciste dont il ne s’est jamais remis.

Depuis jeudi, et l’annonce du décès de Hulk Hogan à l’âge de 71 ans des suites d’un arrêt cardiaque, les messages se succèdent pour saluer la mémoire du légendaire catcheur reconnaissable par son bandana et sa moustache blonde, qui a grandement contribué au succès international de la discipline à partir des années 1980. Dwayne "The Rock" Johnson a rendu hommage au « plus grand de tous les temps », tandis que Vince McMahon, ex-patron emblématique de la WWF (devenue WWE) poussé vers la sortie en janvier 2024 après avoir été visé par une accusation d'agressions sexuelles, n’a pas oublié le rôle essentiel de son ancienne tête de gondole dans la réussite de son entreprise en évoquant « un précurseur, le premier à être passé du statut de star du catch à celui de phénomène mondial ». Des messages élogieux qui ne font pourtant pas l’unanimité auprès des fans, et ce malgré l’héritage laissé par le Hulkster.

Un scandale raciste dont Hulk Hogan ne se remettra jamais Vainqueur de The Iron Sheik au Madison Square Garden de New York en 1984 pour lancer la Hulkamania, le début du mythe, partenaire de l’acteur Mr. T lors du premier WrestleMania en 1985, adversaire du Français Andre the Giant deux ans après, toujours à WrestleMania, un show devenu en partie grâce à lui et ses six main event sur les huit premières éditions le Super Bowl du catch… Les exploits de Hulk Hogan ont été nombreux, et ce jusqu’au début des années 2000 après avoir été le leader de la New World Order chez la compagnie rivale (WCW). Les casseroles de Terry Bollea, son vrai nom, ne manquent pas non plus. Quelques années après la divulgation d’une sextape, Hulk Hogan se retrouva au cœur d’une autre controverse plus grave en 2015 qui restera collée à sa peau jusqu’à ses derniers jours lorsqu’un enregistrement datant de 2007 a fuité, dans lequel on l’entend tenir à plusieurs reprises des propos racistes en évoquant une relation entretenue par sa fille avec un homme noir. Son contrat légende avec la WWE sera alors rompu et son exclusion du Hall of Fame actée, avant une réintégration en 2018.

Le soutien remarqué à Donald Trump Malgré son retour à l’écran à diverses occasions, Hulk Hogan n’est plus le héros américain qui fit l’unanimité au début de sa carrière, et chacune de ses venues s’accompagne de sifflets plus ou moins forts. Lors de sa dernière apparition à la WWE le 6 janvier 2025, pour les débuts de l’émission Raw sur Netflix, il avait été fortement hué par la foule du Intuit Dome. Son ralliement à Donald Trump, incarnant le mouvement MAGA (Make America Great Again) selon les mots du président américain jeudi soir en décrivant Hogan comme « fort, coriace, intelligent, mais avec le plus grand des cœurs », avait un peu plus clivé le public. La figure du catch US avait participé à la Convention républicaine de 2024 pour soutenir l’ancien magnat de l’immobilier, lançant à la foule, en déchirant son maillot comme lors de ses grandes heures : « Que la 'Trumpamania' devienne sauvage, mon frère ! Que la 'Trumpamania' règne de nouveau ! Que la 'Trumpamania' rende l'Amérique grande de nouveau ! ».

🔴 Accueil très houleux pour Hulk Hogan, chahuté par les spectateurs de l’Intuit Dome de Los Angeles lors de sa brève apparition à #WWERaw #RawOnNetflix pic.twitter.com/nKK0tDb3SR — Bernard Colas (@BernardCls) January 7, 2025