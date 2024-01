Scandale et démission : Une tempête secoue la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Englué dans une affaire de trafic et d’agression sexuelle après la plainte d’une ancienne employée de la WWE, Vince McMahon, le grand patron de l’organisation reine du catch mondial, a démissionné du conseil d'administration de TKO Group, la holding née de la fusion entre l’UFC et la WWE. Un véritable coup de tonnerre dans le monde du sport de combat. Retour sur le scandale.

Une page se tourne à la WWE, impliquée dans un scandale sexuel d’envergure aux États-Unis. Alors qu’une ancienne employée de la compagnie de catch a porté plainte jeudi devant un tribunal du Connecticut (nord-est) contre la WWE, son ancien responsable des relations avec les talents, John Laurinaitis, et son emblématique patron Vince McMahon pour « agression sexuelle », « exploitation » et « violences psychologiques », ce dernier a annoncé sa démission du conseil d’administration de TKO Group. Une holding née en avril dernier de la fusion de la WWE, dont il est le co-fondateur et le grand patron depuis 40 ans, et l’UFC, la première organisation de MMA.

⚖️ Totalement lunaire… On apprend par The Wall Street Journal que Vince McMahon donnerait le nom de catcheurs masculins de la WWE à des sextoys.McMahon nommerait les jouets sexuels de manière à ce que la couleur du jouet corresponde à celle du catcheur.Un "gode" noir pour un… https://t.co/b1Ktg1qqAb pic.twitter.com/SCZg1XBXjA — Bernard Colas (@BernardCls) January 25, 2024

Les détails scabreux décrits par la plaignante

Jeudi, The Wall Street Journal révélait la plainte de Janel Grant, une ancienne employée travaillant comme coordinatrice au sein du service juridique qui a détaillé les détails scabreux de sa relation avec Vince McMahon, accusé entre autres de l'avoir contrainte à une « relation sexuelle », d'avoir partagé des photos et des vidéos sexuellement explicites d'elle avec des collègues masculins et de l'avoir soumise à des « exigences sexuelles de plus en plus dépravées », notamment en la forçant à avoir des « rapports sexuels » avec John Laurinaitis et d'autres personnes du temps de son passage à la WWE. Celle-ci aurait ensuite été poussée à démissionner et à signer un accord de non-divulgation en échange de 3 millions de dollars après que l'épouse de McMahon a appris leur relation en janvier 2022. Ce n’est pas la première fois que l’ancien grand boss de la WWE est impliqué dans une affaire de la sorte, alors que des allégations d'inconduite sexuelle l’avaient poussé à prendre sa retraite en 2022. Un départ de courte durée puisque Vince McMahon avait ensuite réintégré la compagnie en tant que président un an plus tard, après la fin d’une enquête interne menée par la WWE. De quoi lui permettre de vendre la WWE à Endeavor et fusionner avec l’UFC, donnant naissance à TKO Group Holdings. L’enquête du conseil d'administration de la WWE avait révélé que Vince McMahon aurait versé au moins 14,6 millions de dollars à des femmes entre 2006 et 2022 pour « inconduite présumée ».

⚖️ Parmi les horreurs décrites par Janel Grant au sujet de Vince McMahon, et révélées par The Wall Street, cet épisode survenu le 9 mai 2020 :Vince McMahon aurait déféqué sur Janel Grant lors d'un acte sexuel à trois, puis lui aurait ordonné de continuer avec son "ami" - avec… https://t.co/b1Ktg1qqAb pic.twitter.com/sNAdijskpu — Bernard Colas (@BernardCls) January 25, 2024

« Il s'agit d'une déformation vindicative de la vérité », se défend Vince McMahon

« Par respect pour l'univers de la WWE, l'extraordinaire entreprise TKO, les membres de son conseil d'administration, ses actionnaires, ses partenaires et ses clients, ainsi que tous les employés et Superstars qui ont contribué à faire de la WWE le leader mondial qu'elle est aujourd'hui, j'ai décidé de démissionner de mon poste de président exécutif et du conseil d'administration de la TKO, avec effet immédiat », a annoncé Vince McMahon vendredi soir dans un communiqué, lui qui se défend face aux accusations qui planent sur lui : « Je maintiens ce que j'ai dit précédemment, à savoir que l'action en justice de Mme Grant est truffée de mensonges, d'obscénités inventées qui n'ont jamais eu lieu, et qu'il s'agit d'une déformation vindicative de la vérité. J'ai l'intention de me défendre vigoureusement contre ces accusations sans fondement et j'ai hâte de laver mon nom ».

