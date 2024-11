Real Madrid : Le calvaire de Mbappé bientôt terminé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé traverse l’une des phases les plus délicates de sa carrière. L’international français fait l’objet de nombreuses critiques concernant son niveau de jeu depuis son arrivée au Real Madrid. L’attaquant de 25 ans, non-convoqué en équipe de France pour le rassemblement de novembre, vivrait un véritable calvaire ces dernières semaines. Mais il pourrait prendre fin d’ici quelques jours.

Kylian Mbappé vit un véritable calvaire ces dernières semaines. Vivement critiqué à cause de son niveau de jeu plutôt décevant depuis le début de saison, il traverse l’une des phases les plus délicates de sa carrière. L’attaquant de 25 ans peine à retrouver son véritable niveau au Real Madrid. Les Merengue regretteraient d'ailleurs de ne pas voir plus souvent le grand Kylian Mbappé, celui qui flambait sous les couleurs du PSG. L’international français n’y arrive plus. Mais son supplice pourrait prendre fin prochainement.

Kylian Mbappé : Problème annoncé pour son retour en équipe de France https://t.co/8LHansyNmB pic.twitter.com/UjSwcTtIQI — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Mbappé veut mettre un terme à son calvaire dès ce dimanche

Comme le rapporte Relevo, Kylian Mbappé voudrait frapper un grand coup ce dimanche pour la reprise de la Liga après la trêve contre Leganés. Le champion du monde 2018, non-convoqué en équipe de France pour le rassemblement de novembre, voudrait réaliser un grand match afin de faire taire les critiques à son égard. S’il y parvient, son calvaire pourrait prendre fin d’ici quelques jours.

Le Real Madrid est à fond derrière lui

Reste maintenant à voir si les efforts de Kylian Mbappé pendant la trêve internationale finiront par payer. L’attaquant de 25 ans a profité de son absence en équipe de France pour travailler de son côté au Real Madrid. Il ne manque en tout cas pas de soutien, Carlo Ancelotti le poussant à ne pas baisser les bras et le vestiaire merengue étant à fond derrière lui. À voir si Mbappé parviendra à faire la différence contre Leganés, lui qui n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 octobre dernier (contre le Celta Vigo).