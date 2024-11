F1 : Avant Hamilton et Schumacher, Verstappen rejoint ces légendes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Et voilà que ça fait 4 à la suite pour Max Verstappen ! En effet, le Néerlandais vient d’être sacré champion du monde de Formule 1 à la suite du Grand Prix de Las Vegas, cela fait ainsi sa 4ème couronne consécutive. Bien évidemment, le pilote Red Bull reste encore loin des 7 titres de Lewis Hamilton et Michael Schumacher, mais malgré tout, Verstappen peut se vanter d’avoir égaler des légendes de la F1.

Si Max Verstappen avait démarré en trombe la saison 2024 de Formule 1, le Néerlandais avait ensuite connu un gros passage à vide. Cela avait alors profité à Lando Norris, qui, au volant de sa McLaren, s’était offert le rêve de pouvoir faire tomber le vainqueur des 3 derniers championnats du monde. Ce rêve a finalement pris fin ce dimanche 24 novembre du côté de Las Vegas. En effet, en terminant 5ème de la course remportée par George Russell, Max Verstappen a désormais trop de points d’avance pour être rattrapé au classement. Le verdict est donc officiel : le Néerlandais est champion du monde de Formule 1, et ce pour la 4ème fois.

« Je ne m'y attendais pas »

Sacré champion du monde en 2021, 2022 et 2023, Max Verstappen peut désormais ajouter 2024 à son palmarès. Cela fait donc une 4ème couronne pour le Néerlandais qui était bien évidemment ravi à l’arrivée du Grand Prix de Las Vegas. « Je ne m'y attendais pas. J'espérais obtenir quelques victoires, quelques podiums, pourquoi pas un titre... Et puis on a mis sur la piste une nouvelle voiture. Être quatre fois champion du monde, c'est incroyable. C’est quelque chose que je n’aurais imaginé possible. La saison a été longue, compliquée. J'ai eu des moments difficiles. Il a fallu que je reste calme. On a commencé de façon incroyable après ça a été plus difficile. On est resté soudé. Je me sens soulagé et très fier », a lâché Verstappen.

Verstappen rejoint Prost et Vettel

Avec ce titre de champion du monde, Max Verstappen rentre dans un nouveau cercle fermé, celui des quadruples champions du monde. Le pilote Red Bull rejoint ainsi Alain Prost ainsi que Sebastian Vettel, qui eux aussi ont été sacrés 4 fois. A noter que comme Verstappen, l’Allemand a réalisé l’exploit de la faire 4 fois consécutivement. A seulement 27 ans, le Néerlandais entre donc plus que jamais dans l’histoire de la Formule 1, mais bien évidemment, l’objectif sera de faire encore mieux. Ils sont désormais 3 à faire mieux que Max Verstappen. On retrouve ainsi Juan Manuel Fangio avec 5 titres, et bien évidemment Lewis Hamilton et Michael Schumacher, à égalité avec 7 titres de champion du monde.