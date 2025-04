Antoine Dupont et Chabal, l’union impossible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à la retraite, Sébastien Chabal est l’un des joueurs emblématiques du XV de France des dernières années. Avec ses 62 sélections au compteur, il dénotait par son physique imposant et son jeu agressif. Aurait-on alors pu le voir dans le XV de France actuel de Fabien Galthié mené par Antoine Dupont ? Chabal a un avis très clair sur le sujet.

Avec Antoine Dupont, Romain Ntamack et compagnie, le XV de France dispose actuellement de talents à foison. A tous les postes, Fabien Galthié a l’embarras du choix et cela s’en ressent forcément sur les résultats des Bleus. Le XV de France a ainsi remporté le dernier Tournoi des VI Nations grâce notamment à une victoire décisive en Irlande. Et forcément, se faire une place dans l’équipe actuelle n’est pas simple, y compris pour les plus grands noms du rugby français.

Pas de place pour Chabal dans le XV de France de Dupont ?

Ancien joueur du XV de France, Sébastien Chabal a été interrogé sur le sélection actuelle de Fabien Galthié. Et pour Legend, il a notamment confié à propos de cette génération dorée menée par Antoine Dupont : « On a une chance incroyable, une génération de fou. La chance également d’avoir le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, qui porte cette équipe ». Aujourd’hui, on retrouve ainsi de nombreux talents, de quoi d’ailleurs faire dire à Sébastien Chabal qu’il ne pourrait pas jouer pour le XV de France : « Je n’aurais pas eu ma place dans cette équipe tellement il y a de talent ».

« Il va falloir qu’ils gagnent des titres »

Talentueuse, la génération actuelle du XV de France vient d’ailleurs de remporter le Tournoi des VI Nations. Mais d’autres trophées ont nécessaires pour les Bleus avec bien évidemment la Coupe du monde 2027 en ligne de mire. « La suite est belle, mais il va falloir qu’ils gagnent des titres. Ils jouent ensemble depuis trois ou quatre ans, et commencent à avoir une grosse expérience collective. Il faut qu’ils enchaînent », a lâché Sébastien Chabal.