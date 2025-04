Ntamack lâché par la nouvelle star du XV de France ?

Axel Cornic

Pour l’habituelle tournée estivale, le XV de France a décidé de se déplacer en Nouvelle-Zélande, avec trois test-match du 5 au 19 juillet prochain. Un rendez-vous que certains ne veulent pas manquer comme Romain Ntamack, mais qui ne semble pas vraiment obséder les plus jeunes, à l’image de Louis Bielle-Biarrey.

Il y a des choses dans une carrière de rugbyman, qu’on ne peut pas rater. Comme le Brésil au football, la Nouvelle-Zélande fait figure de véritable Mecque pour le rugby et certains chanceux auront le droit de s’y rendre cet été. Le XV de France de Fabien Galthié s’y rendra en effet pour y disputer sa tournée estivale et les places pourraient être très chères !

Ntamack pousse pour être en Nouvelle-Zélande

Car dans les accords passés entre la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby, les principaux cadres du XV de France font partie d’une liste protégée, avec des plages de récupération imposées. Et cette période de fin de saison en fait partie, puisque depuis 2019 Galthié ne part jamais avec ses titulaires pour les tournées estivales. Or, certains aimeraient bien y être et c’est le cas de Romain Ntamack, qui dès la fin du 6 Nations 2025 a exprimé publiquement son souhait de participer à la tournée même en cas de finale du Top 14 avec le Stade Toulousain.

« Moi, je ferais ce qu’on me dit de faire »

Mais d’autres stars de notre rugby ne semblent pas vraiment s’en soucier ! Interrogé sur ce sujet épineux après la victoire de l’UBB sur la Section Paloise lors de la dernière journée du Top 14 (22-26), Louis Bielle-Biarrey a en effet fait une sortie assez surprenante. « On fait des saison qui sont vraiment longues et il y a des contrats entre la Ligue et la Fédération. Moi, je ferais ce qu’on me dit de faire » a expliqué l’ailier du XV de France, au micro de Canal+. « Une tournée en Nouvelle-Zélande ça peut être sympa aussi, mais prendre du repos c’est vraiment important vu nos saisons. J’attends de voir ».