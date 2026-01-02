Transfert d’un champion du monde : L’OM tente une folie !

L’été dernier, dans les derniers instants du mercato, l’OM a réussi à sécuriser la signature de Benjamin Pavard. Le champion du monde français est alors arrivé en provenance de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt. Un prêt assorti d’une option d’achat de 15M€. Mais voilà que l’OM envisagerait de faire baisser l’addition pour Pavard.
Si Benjamin Pavard est aujourd'hui à l’OM, l’international français n’est pas pour autant un Olympien à part entière. En effet, le défenseur n’est actuellement que prêté par l’Inter Milan. Cela pourrait toutefois rapidement se résoudre. Une option d’achat a été négociée entre les deux clubs et moyennant 15M€, l’OM a la possibilité de s’offrir Pavard. Est-ce pour autant le prix qui sera payé par Marseille dans les mois à venir ? Pas sûr…
Moins de 15M€ pour Pavard ?
Pour le moment, rien ne dit encore que Benjamin Pavard sera acheté définitivement par l’OM. D’autant que le club phocéen aurait visiblement l’intention de partir négocier avec l’Inter Milan pour faire baisser ce prix de 15M€. En effet, selon les informations de calciomercato.com, l’OM devrait proposer une offre inférieure au prix de l’option d’achat de Pavard à l’Inter Milan. Cela sera-t-il accepté par le club lombard ?
« Je voulais rentrer en France »
Actuellement à l’OM, Benjamin Pavard avait donc rejoint le club phocéen lors du mercato estival. « Mon ressenti quand l’OM est venu aux renseignements ? J’avais beaucoup de clubs intéressés, mais je ne voulais pas partir n’importe où. Je voulais aussi rentrer en France parce que ça faisait 9 ans que j’étais à l’étranger. Je pense que j’avais fait un peu le tour. J’avais besoin d’un nouveau challenge », confiait d’ailleurs le Français à propos de sa signature.