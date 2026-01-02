Transfert d’un champion du monde : L’OM tente une folie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, dans les derniers instants du mercato, l’OM a réussi à sécuriser la signature de Benjamin Pavard. Le champion du monde français est alors arrivé en provenance de l’Inter Milan sous la forme d’un prêt. Un prêt assorti d’une option d’achat de 15M€. Mais voilà que l’OM envisagerait de faire baisser l’addition pour Pavard.

Si Benjamin Pavard est aujourd'hui à l’OM, l’international français n’est pas pour autant un Olympien à part entière. En effet, le défenseur n’est actuellement que prêté par l’Inter Milan. Cela pourrait toutefois rapidement se résoudre. Une option d’achat a été négociée entre les deux clubs et moyennant 15M€, l’OM a la possibilité de s’offrir Pavard. Est-ce pour autant le prix qui sera payé par Marseille dans les mois à venir ? Pas sûr…

Moins de 15M€ pour Pavard ? Pour le moment, rien ne dit encore que Benjamin Pavard sera acheté définitivement par l’OM. D’autant que le club phocéen aurait visiblement l’intention de partir négocier avec l’Inter Milan pour faire baisser ce prix de 15M€. En effet, selon les informations de calciomercato.com, l’OM devrait proposer une offre inférieure au prix de l’option d’achat de Pavard à l’Inter Milan. Cela sera-t-il accepté par le club lombard ?