PSG - Transfert surprise : Le coup de théâtre à 70M€ !

Pierrick Levallet

Si le PSG n’a pas prévu d’être vraiment actif cet hiver sur le mercato, les choses devraient être différentes l’été prochain. Le club de la capitale scruterait déjà quelques pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens seraient notamment intéressés par le profil de Yan Diomandé. Et son prix devrait être moins élevé qu’initialement annoncé.

Cet hiver, le PSG ne va pas se montrer particulièrement actif sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, la formation parisienne devrait profiter de l’été prochain pour se renforcer. Et les Rouge-et-Bleu auraient activé une piste en Bundesliga.

Le PSG garde un oeil sur Yan Diomandé Le PSG suivrait en effet l’évolution de Yan Diomandé de près. Du haut de ses 19 ans, l’ailier gauche fait sensation au RB Leipzig (7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs). Le contrat de l’international ivoirien court jusqu’en 2030, alors des rumeurs ont indiqué que son prix se situait aux alentours de 100M€.