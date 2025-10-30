EXCLU - Mercato : Le PSG compte-t-il recruter cet hiver ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A deux mois de l’ouverture du mercato d’hiver, les premiers bruits commencent à agiter l’environnement du PSG. Mais Paris envisage-t-il vraiment de recruter ? Le 10 Sport livre tous les éléments de la stratégie parisienne.

Comme en 2024-2025, le PSG montre progressivement en régime cette saison. Dans un registre différent puisque c’est dans la peau du champion d’Europe en titre que les coéquipiers d’Ousmane Dembele sillonnent la Ligue 1 et défendent leur sacre en Ligue des Champions. Un collectif toujours aussi efficace, malgré la kyrielle de blessures de la rentrée. Et à l’approche du mercato d’hiver, les supporters parisiens s’interrogent de plus en plus sur le « menu » préparé par le duo formé par Luis Enrique et Luis Campos… Le 10 Sport a pris les renseignements nécessaires pour livrer les premiers éléments du moment.

Le PSG n’envisage aucune recrue Au dernier mercato d’hiver, le PSG avait misé sur le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, en provenance de Naples. Un montant de 70 millions d’euros et une très bonne pioche de la part de l’état-major parisien, très heureux d’avoir Kvara (24 ans) dans ses rangs. Mais selon nos sources, pour janvier 2026, le PSG ne prévoit pas d’arrivée. La stratégie parisienne est claire : sauf départ important, le club ne recrutera pas. Pour l’heure, Paris n’a donc pas l’intention de recruter.