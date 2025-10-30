EXCLU - Mercato : Le PSG compte-t-il recruter cet hiver ?

A deux mois de l’ouverture du mercato d’hiver, les premiers bruits commencent à agiter l’environnement du PSG. Mais Paris envisage-t-il vraiment de recruter ? Le 10 Sport livre tous les éléments de la stratégie parisienne.
Comme en 2024-2025, le PSG montre progressivement en régime cette saison. Dans un registre différent puisque c’est dans la peau du champion d’Europe en titre que les coéquipiers d’Ousmane Dembele sillonnent la Ligue 1 et défendent leur sacre en Ligue des Champions. Un collectif toujours aussi efficace, malgré la kyrielle de blessures de la rentrée. Et à l’approche du mercato d’hiver, les supporters parisiens s’interrogent de plus en plus sur le « menu » préparé par le duo formé par Luis Enrique et Luis Campos… Le 10 Sport a pris les renseignements nécessaires pour livrer les premiers éléments du moment.
Le PSG n’envisage aucune recrue
Au dernier mercato d’hiver, le PSG avait misé sur le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, en provenance de Naples. Un montant de 70 millions d’euros et une très bonne pioche de la part de l’état-major parisien, très heureux d’avoir Kvara (24 ans) dans ses rangs. Mais selon nos sources, pour janvier 2026, le PSG ne prévoit pas d’arrivée. La stratégie parisienne est claire : sauf départ important, le club ne recrutera pas. Pour l’heure, Paris n’a donc pas l’intention de recruter.
La position du PSG sur Beraldo
Récemment, plusieurs médias français et étrangers ont évoqué le cas de Lucas Beraldo. Le Brésilien joue un peu moins et aurait manifesté sa frustration à ses dirigeants. Nos sources indiquent que le PSG n’a pas l’intention de laisser filer son défenseur central. L’intention parisienne est de le conserver. Le club reste toutefois attentif aux opportunités du marché. En cas de belle offre pour un profil que le PSG estime vendable – notamment en fonction du tarif proposé – le cas sera étudié. Mais l’intention première du champion de France est de rester avec le même effectif qu’au 1er septembre dernier.