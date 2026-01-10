Le problème de poids avant son transfert à l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Milieu offensif de 26 ans, Himad Abdelli fait partie des belles satisfactions de ce début de saison en Ligue 1. A tel point que l'international algérien est dans le viseur de l'OM pour ce mercato hivernal. Formé au Havre, il a dû se montrer un peu plus sérieux dans sa préparation. Son ancien entraîneur se confie.

En grande forme depuis le début de la saison, le milieu offensif Himad Abdelli fait beaucoup de bien à Angers, qui pointe actuellement à la 10ème place de Ligue 1. Mais il pourrait prochainement signer dans un autre club puisqu'il est dans le viseur de l'OM et de l'OL. A 26 ans, il a su adopter une hygiène de vie cruciale pour évoluer au meilleur niveau. A l'époque, son entraîneur Oswald Tanchot révèle qu'il avait quelques problèmes à ce niveau-là.

En délicatesse avec son poids International algérien aux 7 sélections, Himad Abdelli a progressé ces dernières années, lui qui a rejoint Angers en 2022. A ses débuts au Havre, Oswald Tanchot a dû vraiment l'avertir. « Il passait un peu sous les radars alors qu’il était très à l’aise techniquement, fort sous pression, avec une excellente première touche. Le seul bémol, c’était son poids, sa masse grasse. Il n’avait pas conscience de l’importance de l’alimentation. Il avait confiance mais était externe, vivait chez ses parents, avait ses copains au quartier et profitait de la vie. Je lui ai dit que s’il arrivait à la reprise avec tant de kilos en moins, il resterait durant toute la préparation » confie-t-il à La Provence.